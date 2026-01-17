止痛藥別亂吃！藥師：吃錯恐嚴重傷肝、腎
在現代社會節奏快速的環境下，許多民眾為了不影響工作，身體出現不適時常選擇自行服用止痛藥。台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇提醒，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形。
根據健保藥物使用統計，市面常見的止痛藥在健保使用人數最多的前5名中就占據了2名，每年共有約1500萬人使用。王平宇藥師指出，臨床上最常見的用藥問題多半來自於過量使用，例如家長擔心藥效不足而讓孩童短時間重複服藥，或成人為求快速止痛而自行增加劑量，這些行為皆可能引發身體急性傷害。
常見止痛藥濫用行為 預防性服藥或併用酒精
所謂的止痛藥濫用並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用或非醫療目的使用都屬於不當用藥。王平宇藥師列舉了幾種民眾應特別留意的常見情況。首先是在疼痛尚未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥。其次是過度依賴坊間、國外成藥或服用來源不明的藥物。第三則是未依藥物指示服用，例如將止痛藥與酒精併用，或是自行將藥丸剝半與磨粉服用。
最後是民眾常在不清楚成分的情況下同時使用多種相似藥品，例如服用具止痛成分的感冒藥後又額外服用止痛藥，導致單一成分累積過量，或是與抗凝血藥物同時使用而產生交互作用。
亂吃嚴重恐導致急性腎損傷或胃出血
王平宇藥師提醒，止痛藥依成分不同，適用的族群與注意事項也有顯著差異。市面上常見的止痛藥主要分為乙醯胺酚類以及非類固醇消炎止痛藥。乙醯胺酚類止痛藥需經由肝臟代謝，因此不適用於具備嚴重肝臟疾病的患者。而非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用。
王平宇藥師說，特定成分若使用不當，除了會導致急性腎臟損傷與腸胃道出血等嚴重問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮，導致疼痛問題變得更加複雜。
藥師呼籲釐清病灶而非掩蓋症狀
針對已經產生止痛藥依賴或成癮的患者，王平宇藥師建議，必須在醫師與藥師的專業監控下逐步調整用藥劑量，以降低戒斷症狀的風險，並視情況改用非成癮性的輔助藥物。若是因為長期病理疼痛導致的依賴，醫師會評估採取多模式止痛方式，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法來協助改善。
王平宇藥師提醒，止痛藥僅能暫時緩解症狀而並非根本治療方式。若疼痛反覆或長期出現，代表身體可能存在其他病灶，民眾應及早就醫檢查釐清原因並接受適當治療，切勿長期依賴止痛藥來掩蓋身體的警訊。
