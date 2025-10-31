止痛藥吃錯更痛！食藥署曝「2症狀」越早吃越有效 濫用恐傷肝、胃出血
生活中心／彭淇昀報導
止痛藥到底該什麼時候吃？止痛藥是生活中經常使用的藥品之一，不過不少人好奇，出現疼痛時就要立即吞藥嗎？對此，食藥署指出，若遇到「經痛、偏頭痛」2種症狀時，提早吃更有效，「這些疼痛若延遲用藥，痛覺訊號在中樞神經系統中被放大，後續反而更難控制」。食藥署也示警，止痛藥不會導致病原體抗藥性，但長期頻繁使用可能出現「耐藥性」，非必要勿長期大量使用，避免身體依賴、效果下降。
食藥署指出，市面上常見的止痛藥分為3大類，包括乙醯胺酚（acetaminophen），可退燒、止痛，是多數感冒藥、綜合止痛藥常見成分；NSAIDs非類固醇抗發炎藥，如布洛芬、阿斯匹靈，能改善頭痛、牙痛、肌肉痛、經痛等與發炎反應相關疼痛；鴉片類止痛藥（Opioids），屬管制藥品，通常用於重大手術後或癌症疼痛，須由醫師開立。食藥署也提醒，市售許多「綜合止痛藥」常包含多種成分，服用前應仔細閱讀標示，避免重複攝取造成肝腎負擔。
至於止痛藥會不會產生抗藥性？不少人擔心止痛藥越吃越沒效，甚至「吃多會有抗藥性」，對此，食藥署澄清，止痛藥不會導致病原體抗藥性，但長期頻繁使用可能出現「耐藥性」，也就是需要更高劑量才能達到相同止痛效果，因此非必要勿長期大量使用，避免身體依賴、效果下降。
不過，食藥署指出，若出現「經痛、偏頭痛」2種症狀建議提早用藥，「這些疼痛若延遲用藥，痛覺訊號在中樞神經系統中被放大，後續反而更難控制，適時服藥能避免疼痛惡化」；一般輕微、短暫疼痛，可先觀察或透過休息、熱敷改善。
此外，食藥署提醒，濫用藥物恐釀後遺症，因為乙醯胺酚過量恐傷肝，而NSAIDs可能造成胃部不適、腸胃出血、腎功能影響，至於鴉片類藥物則有成癮風險，建議民眾若有慢性疼痛、疼痛反覆發作，應尋求專業醫療，而非自行長期吃藥止痛。
