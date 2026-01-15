止痛藥怎麼吃？「乙醯胺酚」與「NSAIDs」差異為何？藥師教你避開重複用藥陷阱

現代人生活壓力排山倒海，頭痛、肩膀痠痛、經痛幾乎成了家常便飯。為了不讓疼痛影響工作進度，許多民眾習慣在辦公室抽屜或家中常備止痛藥，「一痛就吞」已成為日常常態。

台北慈濟醫院藥學部藥師王平宇指出，根據大數據統計，止痛藥位居國人健保藥物使用人數最多的前 5 名，每年全台約有 1500 萬人次使用。然而，藥能救人亦能傷人，若缺乏正確觀念而導致「止痛藥濫用」，恐對身體造成不可逆的急性傷害。

當心「求快」心理成隱患！藥師詳解常見用藥地雷

王平宇藥師在門診觀察到，民眾最常見的用藥問題首推「過量使用」。他舉例，許多家長看孩子發燒心急如焚，服藥後半小時見未退燒，就擔心藥效不足而趕緊追加劑量；或是上班族為了讓頭痛快速消失，未依照說明的間隔時間就連續服藥。

他特別提醒，藥物起效需要時間，自行增加劑量不僅無法加速止痛，反而會讓藥物濃度在體內瞬間飆升，造成肝腎負擔。此外，以下 4 種常見的「濫用行為」更是國人最容易忽略的健康地雷：

預防性投藥： 許多人擔心運動後痠痛或應酬前不適，在疼痛尚未發生時，就以「預防」或「放鬆」為目的提前服藥。 迷信海外成藥： 盲目推崇日本、歐美代購的「神藥」，或服用來源不明、成分標示不清的偏方，一旦發生副作用，往往求助無門，且可能與現有藥物產生交互作用。 服藥習慣錯誤： 最危險的行為莫過於將止痛藥與酒精併用，這會極大化肝毒性風險。此外，自行將藥錠剝半或磨成粉末，也可能破壞藥物的緩釋設計，影響安全。 重複用藥的陷阱： 市售感冒藥、糖漿多半已含有止痛成分。若民眾感冒時同時服用「感冒藥」加「止痛藥」，極易導致單一成分（如乙醯胺酚）累積過量，造成急性肝損傷。

乙醯胺酚 vs. NSAIDs：不同體質，藥物選擇大不同

「止痛藥不是選最強的，而是要選最適合自己的。」王平宇藥師解釋，市面止痛藥主要分為兩大陣營，禁忌大不相同：

• 乙醯胺酚（Acetaminophen）： 這是最普遍的止痛成分，主要經由肝臟代謝。雖然副作用相對較少，但對於嚴重肝臟疾病患者或酗酒者來說，具有高度風險。

• 非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）： 具有優秀的消炎、解熱功能，但容易刺激胃黏膜並影響腎臟血流。王平宇藥師強調，有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病、部分心血管疾病患者，以及孕婦，絕對不建議自行購買服用，以免引發胃出血、腎功能惡化或血栓等複雜併發症。

別讓止痛藥掩蓋了身體的「求救信號」

疼痛其實是身體的防禦機制，是在向大腦發出「有地方受傷了」的信號。王藥師語重心長地指出，止痛藥僅能「暫時緩解症狀」，並非根本治療方式。若疼痛反覆發作、且頻率越來越高，往往代表身體存在著病灶（如發炎、腫瘤或神經壓迫），若長期依賴藥物掩蓋症狀，恐會錯過最佳治療時機。

針對長期因慢性病理疼痛而產生藥物依賴的患者，王平宇藥師建議不要氣餒，可在醫師與藥師的專業評估下，採取「多模式止痛」。除了逐步調整藥物劑量、降低戒斷症狀外，還能結合物理治療、心理諮商、復健運動或其他非藥物療法，從源頭改善疼痛品質。

王平宇藥師呼籲民眾，面對疼痛時應落實「看標示、遵醫囑、主動諮詢」。民眾可善用衛生福利部中央健康保險署的用藥資訊查詢系統，或前往鄰近的健保特約藥局諮詢藥師。唯有建立正確的用藥觀念，才能讓藥物成為保護健康的利器，而非健康的負擔。

文/劉一璇、圖/楊紹楚