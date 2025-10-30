止痛藥怎麼吃？食藥署曝「2疼痛」早吃較有效 濫用恐釀後遺症

「吃止痛藥會產生抗藥性嗎？」、「剛開始痛就該馬上吃藥嗎？」不少人習慣身體一有疼痛，就馬上吞服止痛藥，但止痛藥吃多了，雖然沒有抗藥性，但卻有可能出現「耐藥性」，食藥署提醒，生理痛、偏頭痛等特定情況，止痛盡早吃比較有效，但如果是輕微疼痛，可以先觀察一下。

食藥署指出，常見止痛藥分3種，乙醯胺酚（acetaminophen）類具有退燒、止痛的效果；NSAIDs非類固醇消炎藥則可以改善頭痛、經痛、肌肉痛；另外還有一種類鴉片止痛藥（Opioids），在我國屬於管制藥品，需由醫師處方使用。

廣告 廣告

吃止痛藥會不會產生抗藥性？食藥署表示，不會！止痛藥不會導致病原體對藥品產生抗藥性，但長期頻繁使用可能導致耐藥性（效果變差，要吃更多）。至於一出現疼痛，就該馬上吃止痛藥嗎？食藥署回應，若只是短暫、輕微疼痛，可先觀察一段時間；生理痛、偏頭痛等特定情況，盡早吃更有效，因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。

此外，不少人聽過「吃止痛藥會傷胃」的說法，食藥署解釋，含乙醯胺酚的解熱鎮痛劑，止痛劑量一天不超過4克，和其他止痛藥比起來較不傷胃；傳統非類固醇類的消炎止痛藥較易出現腸胃及腎臟副作用，因此有胃潰瘍或十二指腸潰瘍病史、腎功能不良者，為使用這類止痛藥的高風險族群。食藥署強調，「若短期止痛使用止痛藥，建議飯後使用，切忌空腹服用，症狀消失即可停藥。」

更多中時新聞網報導

NBA》恩比德、馬克西連線 七六人4連勝

挨批消毒SOP疏漏 中市稱已完成

蔡淑臻《左撇子》素顏闖金馬