止痛藥有分類嗎？哪一種類型比較傷腎？腎臟科醫師顏宗海教你止痛藥吃法

止痛藥是很多人生活中經常使用的藥品之一，大家都很常接觸到，但是在使用上，難免心中會存有疑問與迷思，像是吃止痛藥是否會產生抗藥性？剛開始痛就要吃止痛藥嗎？吃太多會傷腎嗎？其實，這些問題涉及抗藥性與耐藥性的概念，需由專業腎臟科醫師來解惑！

止痛藥有分類嗎？不同類別有什麼差別？

林口長庚紀念醫院長腎臟科教授級主治醫師顏宗海指出，一般藥局或藥妝店販售的常見的市售止痛藥分為兩種，一種是中樞止痛藥（乙醯胺酚類，Acetaminophen），另一種是非類固醇類消炎止痛藥，包含阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬（Ibuprofen），主要用來改善頭痛、經痛或肌肉疼痛等狀況。

另外，還有一種類鴉片止痛藥（Opioids），不過這屬於管制藥品，需由醫師處方使用。

止痛藥吃太多會傷腎嗎？

顏宗海說明，如果過量或長期服用止痛藥可能傷腎，尤其是「非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）」，過量服用可能會損害腎臟功能。這是因為，NSAIDs 會抑制前列腺素分泌，導致腎臟的血管收縮，使腎絲球的過濾率下降，進而傷害腎臟。

他建議，民眾身體有不舒服的情況，使用止痛藥如果超過 2 天，不舒服的症狀都沒有改善，就建議前往醫療院所。

剛開始痛就要吃止痛藥嗎？疼痛感來襲什麼時間點吃最好？

顏宗海建議，當疼痛症狀剛出現時，如果是短暫、輕微的疼痛，可先觀察一段時間（大約１小時），看疼痛是否會自行緩解，在這種情況下，可以不用立刻使用止痛藥。

但如果是已知的慢性疼痛或特定的急性疼痛，像是偏頭痛或生理痛，要儘早使用止痛藥會更為有效。因為早期控制疼痛，能防止疼痛信號在中樞神經系統中進一步放大，可減少後續的疼痛感。

吃太多止痛藥是否會產生抗藥性？

食藥署說明，抗藥性（Drug resistance）通常指的是細菌、病毒等病原體在抗生素或抗病毒藥的作用下，逐漸變得不受藥品的效果影響；這意味曾經有效的藥品，可能會隨著時間的推移而失去療效，導致疾病難以控制或治療。

耐藥性（Drug tolerance）則是指人體在頻繁使用某些藥品後，效果逐漸減弱，需增加更多的藥量才能達到相同的效果；這是由於身體對藥品的反應減少。與抗藥性不同的是，耐藥性是身體的適應過程，而非病原體的變異。

而吃止痛藥是否會產生抗藥性？實際上是混淆了抗藥性與耐藥性。尤其是非類固醇類消炎止痛藥與抗生素不同，前者並不會直接對細菌或病毒起作用，因此，止痛藥不會導致病原體對藥品產生抗藥性。

然而，長期頻繁地使用止痛藥，尤其是類鴉片止痛藥（如可待因 Codeine、嗎啡 Morphine 或吩坦尼 Fentanyl），確實可能導致耐藥性。隨著身體逐漸適應藥品的作用、對於藥品的反應不像當初那麼敏感，患者可能需要增加劑量才能達到相同的止痛效果。因此，應在醫師指導下謹慎使用此類止痛藥，避免過度依賴。

文／劉一璇、圖／楊紹楚