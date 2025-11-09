止痛藥有2大類！同時、交替吃都不行 肝腎恐出狀況
止痛藥使用不當不僅無法緩解疼痛，還可能對身體造成傷害。微笑藥師廖偉呈提醒民眾，雖然頭痛、牙痛、生理痛都屬於疼痛反應，但不應使用相同的止痛藥物治療。他強調，正確選擇止痛藥的關鍵在於先了解「疼痛分級」，才能達到有效止痛又不傷身的效果。
廖偉呈指出，市面上的止痛藥主要分為兩大類：「乙醯胺酚」和「非類固醇類消炎藥」。當民眾遭遇輕微疼痛，如輕度頭痛或生理痛時，可選擇含「乙醯胺酚」成分的止痛藥，這類藥物主要作用是抑制中樞神經的痛覺傳導，也就是大多數人熟悉的普拿疼類藥物。
「若疼痛伴隨紅腫或肌肉僵硬等發炎症狀，則應選擇『布洛芬』等非類固醇類消炎止痛藥，這類藥物除了止痛外，還能有效減少發炎反應。」廖偉呈說明不同疼痛類型需要對應不同的藥物治療。
廖偉呈特別提醒民眾，若不確定自己的疼痛性質，切勿同時服用兩種不同成分的止痛藥或交替使用不同品牌的藥物。他解釋，乙醯胺酚與布洛芬若重複使用或長期過量服用，可能會對肝臟或腎臟造成負擔，增加健康風險。
「有任何用藥疑問，一定要先諮詢藥師或醫師的專業意見，才不會越吃越痛。」廖偉呈呼籲民眾在使用止痛藥前應先了解疼痛的成因與類型，選擇適合的藥物才能真正達到緩解疼痛的效果。
