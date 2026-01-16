止痛藥配酒精、自行磨成粉都NG！藥師：恐致肝腎傷害

現代人生活節奏快速，身體不適時常自行服用止痛藥。台北慈濟醫院藥學部王平宇藥師呼籲，止痛藥若未正確使用恐傷肝腎，民眾應詳閱標示、遵循醫囑，主動向醫師或藥師諮詢。

止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項也有所差異，若未正確使用，會對健康造成潛在風險。（示意照／台北慈濟醫院）

根據統計，健保藥物使用人數最多的前五名中，市面常見止痛藥就占據兩名，每年約有1,500萬人使用。王平宇指出，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題多半來自「過量使用」。部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥，或成人未留意藥物起效所需時間自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。

王平宇表示，止痛藥濫用並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用或非醫療目的使用都屬於不當用藥。常見情況包括在疼痛未發生時以預防或放鬆為目的服用、依賴坊間或國外成藥或來源不明藥物、將止痛藥與酒精併用或自行剝半磨粉服用，以及不清楚藥物成分情況下同時使用多種成分相似的藥品，例如同時服用具止痛成分的感冒藥後又服用止痛藥，使單一成分累積過量。

王平宇說明，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥。乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者。非類固醇消炎止痛藥則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險。

王平宇藥師呼籲，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式，若疼痛反覆或長期出現，應及早就醫檢查。（圖／台北慈濟醫院）

王平宇指出，特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮，需要在醫師與藥師的專業監控下逐步調整用藥劑量，以降低戒斷症狀風險。若因長期病理疼痛導致止痛藥依賴，則可在醫師評估後採取多模式止痛方式，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法。

王平宇呼籲，止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。若疼痛反覆或長期出現，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而非長期依賴止痛藥掩蓋症狀。

