止痛藥非萬能丹！ 藥師揭4種地雷用法和適用族群成分





【NOW健康 楊芷晴／新北報導】在現代社會生活節奏快速的情況下，許多民眾為了不影響工作與日常安排，身體出現不適時，常選擇自行服用止痛藥緩解疼痛。然而，止痛藥若未依正確方式使用，不僅無法解決疼痛問題，更會對健康造成潛在風險。適逢1月15日藥師節，台北慈濟醫院藥學部王平宇藥師呼籲民眾正確認識止痛藥的使用原則，服藥前詳閱標示、遵循醫囑，並主動向醫師或藥師諮詢，共同守護用藥安全。



健保藥物用量前5名中有2種止痛藥 當心「過量使用」問題



根據統計，在健保藥物使用人數最多的前五名中，市面常見的止痛藥就占據兩名，每年共有約1,500萬人使用。王平宇藥師指出，臨床上常見的止痛藥相關用藥問題，多半來自於「過量使用」。他舉例說明，部分家長因擔心藥效不足，讓孩童在短時間內重複服用止痛藥；或成人未留意藥物起效所需時間，為求快速止痛而自行增加劑量，皆可能導致身體負擔增加，甚至引發急性傷害。而「止痛藥濫用」並不僅限於服用過量，凡是未依醫囑服用、或非醫療目的使用，都屬於不當用藥行為，民眾應特別留意。常見情況包括如下：

1.在疼痛未發生時，以預防或放鬆為目的服用止痛藥。



2.依賴坊間或國外成藥，或服用來源不明的藥物。



3.未依藥物指示服用，如將止痛藥與酒精併用、自行剝半或磨粉服用。



4.不清楚藥物成分的情況下，同時使用多種成分相似的藥品。如同時服用具止痛成分的感冒藥後服用止痛藥，使單一成分累積過量；或與抗凝血藥物同時使用。



常見乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥 長期反覆疼痛應就醫



「止痛藥依成分不同，適用族群與注意事項亦有所差異。」王平宇藥師說明，市面常見止痛藥多為乙醯胺酚類及非類固醇消炎止痛藥。乙醯胺酚類止痛藥需經肝臟代謝，不適用於嚴重肝臟疾病患者；非類固醇消炎止痛藥（NSAIDs）則不建議有消化性潰瘍病史、慢性腎臟病或部分心血管疾病的患者使用，孕婦亦應避免自行服用，以免增加胃出血、腎功能惡化或血栓風險，導致疼痛問題更加複雜。



王平宇藥師進一步指出，特定成分止痛藥若使用不當，除了導致急性腎臟損傷、腸胃道出血等問題，更可能造成止痛藥依賴或成癮情形，就需要在醫師與藥師的專業監控下，逐步調整用藥劑量，以降低戒斷症狀風險，並視情況改用非成癮性輔助藥物。若因為長期病理疼痛導致的止痛藥依賴，則可以在醫師評估後採取多模式止痛方式，結合物理治療、心理諮商或其他非藥物療法，協助改善疼痛狀況。



止痛藥僅能暫時緩解症狀，並非根本治療方式。王平宇藥師呼籲，若疼痛反覆或長期出現，往往代表身體可能存在其他病灶，應及早就醫檢查，釐清原因並接受適當治療，而非長期依賴止痛藥掩蓋症狀。



# 首圖來源／台北慈濟醫院提供



