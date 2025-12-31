止痛藥Tramadol能治早洩？屬二線療法需醫師評估

藥師洪正憲分享臨床處方經驗，指出止痛藥Tramadol被用於改善男性早洩問題。該藥物除止痛作用外，也影響腦部血清素與正腎上腺素傳遞，這些神經傳導物質與射精反射調控密切相關，研究發現可能延緩射精時間。

藥師洪正憲分享臨床處方經驗，指出止痛藥Tramadol被用於改善男性早洩問題。（圖／Photo AC）

早洩是男性常見性功能困擾，根據2022年美國泌尿科醫學會與美國性醫學會共同發布的臨床指引，當選擇性血清素再攝取抑制劑等一線治療效果不佳或患者無法耐受副作用時，醫師可考慮按需使用Tramadol作為替代選項。

這項建議屬於條件性建議，適用於特定族群。多項隨機對照試驗與系統性回顧顯示，Tramadol確實能顯著延長陰道內射精潛伏時間，同時提升患者與伴侶的整體性滿意度。

在研究與臨床實務中，Tramadol多採取按需服用，常見劑量為25至100毫克，通常在性行為前約2至3小時服用。多數患者在低劑量下耐受性良好，常見副作用包括嗜睡、噁心與頭暈，嚴重不良反應相對少見。

目前Tramadol並未獲得美國食品藥物管理局核准用於早洩治療，臨床上屬於適應症外使用。（示意圖／Pixabay）

洪正憲提醒，Tramadol本質上仍屬於鴉片類止痛藥，具有潛在成癮與濫用風險。目前Tramadol並未獲得美國食品藥物管理局核准用於早洩治療，臨床上屬於適應症外使用，醫師在開立前通常會審慎評估患者是否有成癮史、精神疾病或其他使用風險。

洪正憲強調，Tramadol可作為早洩的二線治療選擇，特別適用於一線藥物治療效果不佳或無法耐受的患者。使用時應以低劑量、按需求服用為原則，並在醫師與藥師的監測下，兼顧效果與安全性。他呼籲患者務必與專業醫師討論，評估個人風險，切勿自行嘗試或長期使用。

