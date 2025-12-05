止痛貼布用1個月 他腎功能急速惡化 藥師：2類人小心

貼止痛藥布緩解疼痛，沒想到竟釀成腎臟危機。日本一名中年男性因車禍受傷使用含洛索洛芬（loxoprofen）的止痛貼布，不到一個月就出現急性腎損傷，腎功能急速惡化，停用後腎功能才逐漸恢復。藥師洪正憲提醒，外用止痛藥並非完全無風險，對於有患有慢性腎病、血鈣偏高者來說，要小心使用。

藥師洪正憲在臉書粉專指出，日本一位中年男性身體還算健康，只是腎功能稍有下降，被診斷有輕微的慢性腎功能減退。2017年時騎腳踏車摔倒，導致左大腿骨折，手術後被診斷為「原發性骨質疏鬆症」，2018年10月又發生車禍，造成頸椎扭傷，初期服用止痛藥洛索洛芬（loxoprofen），之後改為每天貼2次藥布。

洪正憲指出，該男子在不到一個月的時間內，腎功能急速惡化，肌酸酐飆升到5.16 mg/dL（男性的正常值為1.4 mg/dL以下），鈣濃度也異常升高，從8.9 mg/dL增至12.0 mg/dL，但並無皮疹、發燒或其他明顯身體異狀，緊急住院後做腎臟切片檢查，發現患者有急性間質性腎炎、急性腎小管損傷等病理變化，是一種藥物性腎損傷的典型症狀。

洪正憲表示，在排除了其他可能原因後，醫療團隊懷疑男子的急性腎損傷，可能是使用洛索洛芬止痛貼布導致，在停止使用後，患者的腎功能終於逐漸恢復。

洪正憲提醒，一般來說，外用消炎止痛藥只要按照醫療人員說明正常使用，是安全又有效的。但若本身有慢性腎病、血鈣偏高的情況，在計畫長期使用止痛藥前，得先與醫師或藥師討論，並多留意身體是否出現異常反應。

