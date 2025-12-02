止跌不切實際！美媒：中國房市低迷5年尚未探底

初次上稿12-02 22:54 更新時間12-03 07：22

〔編譯魏國金／台北報導〕CNBC 2日報導，近日公布的一連串數據顯示，中國進入第5年的房市低迷，再度閃現新警訊，中國房地產市場仍在探尋底部。

報導指出，中國房地產信息集團1日公布數據，中國百大開發商11月房屋銷售額較去年同期暴跌36%，儘管較上月的重挫42%，跌幅稍微收斂，今年前11月房屋銷售較去年萎縮19%。

高盛首席中國經濟學家閃輝(Hui Shan)報告說，「越益惡化的房地產數據是真實的，令人憂心」。她暗示，中國政府推出新一輪房市刺激措施的可能性上升。

另外，中國指數研究院1日公布數據顯示，11月中國100座主要城市的中古屋房價年減7.95%，跌幅較上月擴大。該機構將房價加劇下跌歸咎於掛牌出售的房屋量居高不下，而購屋者信心疲軟。

摩根士丹利估計，11月中國25家大型開發商平均銷售年減42%，此疲軟態勢可能持續至明年春季。

大和資本市場房地產分析師William Wu指出，北京去年宣布「遏制房地產市場下跌」的目標似乎「越來越不切實際」。他表示，房價加速下跌以及「重大違約浮出檯面」，使中國第4季房地產市場「再次震盪」。

房地產巨頭萬科近期決定對其12月15日到期的在岸債券，尋求債權人同意展延1年，引發該產業新一波流動性疑慮。

萬科曾被認為中國較為健康的開發商，其能避免違約風險主要得益於財力雄厚的國有股東深圳地鐵的財務支持。然而11月初，深圳地鐵對萬科提出200億人民幣貸款的抵押與質押擔保要求，引發債權人不安，導致萬科的債券價格創新低。

金融數據供應商Octus信貸分析師Cathy Lu指出，萬科此意外之舉反映流動性危機，最終可能導致全面重組。

