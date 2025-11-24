正修科大主辦全國測繪競賽 臺中高工奪冠 21校激戰澄清湖

▲正修科大全力加持，全國高中職測繪競賽出席與會貴賓大合影。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】全國高中職第15屆土木與建築科群測繪競賽本月21日展開競技，21校齊聚澄清湖風景區，大顯身手，經過一番激烈角逐，最終由臺中高工脫穎而出，奪得本屆冠軍。主辦單位正修科大黃柏文副校長表示，這項競賽旨在提升土木和建築科群學生的測繪技術與實務應用能力。

同時黃柏文副校長也在開幕致詞時表示，近期鳳風颱風並未對台灣造成重大災情，但回顧今年多次颱風帶來的影響，更能凸顯專業工程團隊的重要性，尤其是工程及測繪相關人才，民生基礎設施的維護無不仰賴這些專業人員投入。

國立成功大學附屬臺南高工土木與建築群科中心組長兼總務主任蔡謙誠致詞表示，非常感謝全國辛苦投入的師長們與夥伴學校共同支持，也特別感謝本次主辦單位正修科技大學的全力協助，使活動得以順利持續辦理。

本屆競賽共吸引全國 21 所高中職校、21 支參賽隊伍齊聚一堂，包含羅東高工、瑞芳高工、大安高工、花蓮高工、關山工商等多所學校參與。連同指導老師、參賽選手與觀摩學生，參與人數約 130 人，北、中、南、東各區皆熱情投入，盛況空前。

本競賽最大特色在於術科題目提前公開，由本校教師依據業界應用趨勢與技能需求設計，希望促進師生於賽前針對題目討論並增強學生實務能力。競賽內容包含「基本測量常識」與「實務測繪技能」兩大項，強調「學術與術科並重」之理念。

術科考題涵蓋新增與補設點位、不同廠牌稜鏡加常數 K 值距離計算、稜鏡模式切換測距、儀器操作、觀測量取得、點位與面積計算、高程計算以及土方量不足計算等實務內容，使學生能貼近職場需求、培養專業能力。

本屆競賽各校參賽隊伍皆全力以赴，展現平時紮實訓練成果。經過一番激烈角逐，由臺中高工土木科奪得第一、第二至六名依序為瑞芳高工空間測繪科、秀水高工建築科、花蓮高工建築科、虎尾農工建築科、成大南工土木科；另最佳參賽精神獎兩名，由東勢高工建築科及南投高中建築科獲得。（圖╱正修科大提供）