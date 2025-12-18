正修科大勇奪國際發明展2金1銅 AI潤滑機器人驚豔全球

▲30國高手同場競技，正修科大跨域研發奪KIDE國際發明展2金1銅。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】2025年第12屆「高雄國際發明暨設計展」(KIDE)於12月4日至6日在高雄展覽館盛大舉行，今年共有30個國家、445件作品同場角逐，競爭激烈。正修科大工業工程管理系跨機械工程系、幼兒保育系，共推出三件創新作品，在激烈評選中脫穎而出，榮獲2金1銅，以亮眼成績向國際展現技職教育的研發能量與跨域整合能力。

由龔皇光、林邦傑老師指導，學生李順良、林聖傑、謝明祐、陳琮竣、林彥辰、陳又寧共同研發「AI人工智慧軌道自動潤滑機器人」作品以高雄輕軌為例，開發AI智慧辨識與自動化維修系統，能於行駛間精準完成軌道潤滑，大幅提升維護效率及安全性，榮獲金牌肯定。

龔皇光表示，團隊由機械與工管領域學生共同組成，在製作過程中歷經分工協調與技術磨合，正是「做中學、學中做」的最佳實踐。感謝學校長期支持學生參與競賽，讓師生能無後顧之憂投入研發，持續在國內外舞台展現正修科技大學的實作能量與教育價值。

由楊志宏、林邦傑老師指導，學生陳嘉賢、羅慧芩、林上鈞、陳士帆、吳俊佑、郭育銘共同研發「智慧型跟隨自走車」，團隊開發的自走車具備智慧辨識、路徑追蹤與自動跟隨等功能，可應用於物料搬運、物流配送與生活輔助場域，是具備商業化潛力的智慧移動載具，榮獲金牌肯定。

這項研究整合感測技術、控制系統、電機工程、軟體編程等多領域知識，打造可自動辨識、追跡並跟隨移動的智慧自走車。成果展現正修科大在培育跨領域複合型人才上的強勢實力，能與未來製造業、物流業與倉儲產業所需的智慧移動技術高度接軌，讓學生在校期間即具備「實戰級」應用能力。

由林邦傑、蔡宛珊老師指導，學生楊坊宸、郭兆紋、羅慧芩、潘倩儀、郭姵昱共同研發的「寵物龜自動餵食器」從日常需求出發，以使用者觀點設計定時與自動餵食功能，讓爬蟲飼主照護更便利。作品展現正修科大在生活創新與人文科技並重的培育理念，榮獲銅牌肯定。

龔瑞璋校長表示，此次獲得「2金1銅」的優異成績，不僅是對參賽師生的肯定，更象徵正修在地深耕、專業教學、跨院系合作與產學連結的長期成果。他強調，這三項作品完整展現學校從科技研發到生活創新的多元能量，體現正修在研究實力、人才培育與落實產學合作上的實質性貢獻。（圖／正修科大提供）