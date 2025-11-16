正修科大動態人因參數量測系統 創博會奪鉑金獎

記者孫建屏／高雄報導

「2025臺灣創新技術博覽會」日前圓滿閉幕，共吸引來自19個國家、442家參展單位，正修科技大學電子工程系張法憲教授帶領的研發團隊，在備受矚目的「發明競賽區」中，以「動態人因參數量測系統」從今年的554件專利中脫穎而出，再度斬獲1座鉑金獎，也為張法憲在創博會的得獎紀錄，寫下「6鉑金」的榮耀。

陸軍官校79年班物理系畢業的張法憲，歷練陸軍部隊基層排、連長等職務後，先後取得物理系碩士、電機工程系博士學位，於民國97年上校教職退伍後，獲聘至正修科大任教，將個人接受軍事教育與軍旅歷練成效，專注於教學與研發工作，帶領研發團隊參加國內外發明獎，獲獎無數，也將研發成果回饋國軍。

此次在創博會榮獲鉑金獎的「動態人因參數量測系統」，由張法憲帶領蘇上祺、陳柏叡、梁峻豪、黃冠霖等人研發，為陸軍官校與國防工業發展基金會支持的「地面戰鬥仿真模擬訓練系統」計畫中成果，可透過系統整合人工智慧演算的影像識別模組、熱顯像偵測儀、足壓偵測儀和生理偵測儀等設備，分析與紀錄軍人、警員、消防員、運動員等各種專業人員的訓練、生理、動作及姿態數據，即時提供修正建議與導正提升戰鬥訓練成效，以最佳的狀態進行各項任務。

此外，另一件是中技社與中鼎工程公司支持張法憲師生研發的「管線清潔機器人」，可用於LNG管線工程內部檢視與清理工作，提升品質與效率，也獲得創博會中獲得金牌與台達電企業特別獎。

張法憲表示，感謝國防工業發展基金會與中鼎工程、中技社等單位挹注產學經費，建立堅實團隊和研發基礎，未來將持續推動技術轉移，促進相關產業發展與成長。

上校退伍的正修科技大學張法憲教授（左1），帶領硏發團隊在「2025臺灣創新技術博覽會」，再度榮獲1座鉑金獎，刷新創博會「6鉑金」的得獎紀錄。（張法憲提供）

張法憲師生研發的「動態人因參數量測系統」， 可分析與紀錄動態訓練的姿體動作，即時提供修正建議與導正提升戰鬥訓練成效。（資料照片，記者孫建屏攝）

張法憲師生研發的「管線清潔機器人」，在今年創博會中獲得金牌與台達電企業特別獎。（資料照片，記者孫建屏攝）

張法憲師生研發的「動態人因參數量測系統」，為陸軍官校與國防工業發展基金會支持的「地面戰鬥仿真模擬訓練系統」計畫中成果，勇奪2025創博會鉑金獎。（張法憲提供）