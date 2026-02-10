正修科大妝彩X視傳系辦理冬令營超吸睛 實作體驗引導跨域學習

▲實作導向提前對接大學專業，正修科大化妝品與視傳系冬令營成果豐富。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】為協助青年學子提前認識大學專業特色與實務應用，正修科技大學化妝品與時尚彩妝系及視覺傳達設計系日前分別辦理「魔法香氛夢遊趣」及「哇酷！一日修復師體驗：文物修護體驗」冬令營活動，透過多元實作課程，引導學員從感官創作到文化保存，拓展跨領域學習視野。

妝彩系「魔法香氛夢遊趣」課程結合化妝品研發與整體造型兩大核心教學內容，首先安排學員進行防曬乳液調製實作，從原料認識、比例調配到實際攪拌操作，讓學員在動手做的過程中，體驗化妝品研發的專業與樂趣。系主任蔡文玲表示，透過實務體驗的教學設計，可讓學員更具體了解系上課程內容與教學特色，提升對專業領域的認識。

活動於3日舉行，下午課程則結合香氛設計與彩妝造型概念，運用眼影粉進行色彩設計創作，呈現彩妝專業學習內涵。課程同時融入香氛與色彩的情緒引導元素，引導學員覺察自身情緒狀態，達到香氛療癒與色彩紓壓的效果。

來自國立臺南家齊高級中等學校的林渲容同學分享，在老師清楚的引導與說明下，即使是首次接觸產品製作，也能循序完成操作，過程中不會感到緊張。課程結束後，還能將親手完成的成品帶回家，讓她感到相當有成就感。

視傳系推出的「哇酷！一日修復師體驗：文物修護體驗」冬令營，則以文物修護為主題，安排學員以複製畫進行無酸紙裱裝練習，實際體驗文物修護的基本流程。課程中，教師分享修復實務經驗與相關趣聞，讓學員在實作之餘，更深入理解文物修護所承載的文化價值與專業精神。

黃郁升老師指出，學員在參觀系上專業教室與文物修護研究中心時，對各項修護設備感到新奇，也逐步理解文物修護如同為文物「看診」，需依材質與受損狀況採取不同修復方式。透過案例展示與作品分享，提升學員對文物修護專業的理解與探索興趣。

參與學員潘妍瑾同學表示，一整天的課程內容豐富且充實，特別是下午的實作體驗讓人印象深刻，其中無酸紙裱裝操作最具挑戰性與成就感。李苡銜同學也分享，在參訪文物修護研究中心時，聽到老師講述陳澄波畫作修復過程中，發現畫作底下隱藏第二層創作的故事，讓她深感驚訝，也進一步引發對藝術創作與文物修護的好奇與思考。（圖╱記者王苡蘋翻攝）