正修科大幼保公演《我的海底隊友》 近千名師生齊聚觀賞感動人心兒童劇

正修科大幼兒保育系一年一度畢業公演《我的海底隊友》於今(廿八)日盛大登場，這次公演吸引近千名來自幼兒園、托嬰中心及高中職幼保科的師生蒞臨觀賞；該劇最大亮點在於透過該劇演出展現友情溫暖，及傳達助人無私精神，全劇高潮不斷，處處充滿感動與驚喜。(見圖)

主辦單位今(廿八)日說明，這次演出的戲碼《我的海底隊友》講述一隻生活在淡水的鯉魚誤闖大海，沿途中獲得海底生物們的全力協助，展開一段溫暖的返家旅程；儘管一路上遭遇漩渦、急流、岩石、海膽及鯊魚等種種威脅，夥伴們仍不畏艱險、彼此扶持，以勇氣與合作精神突破重重難關，展現動人的友情力量。演出期間台上台下互動熱烈，笑聲不斷，氣氛溫馨又充滿活力。

幼兒保育系吳宗仁主任指出，畢業公演是畢業生在離校前最重要的成果展現舞台之一，今年的演出與以往不同，首次由幼兒保育組與家庭社工組共同參與，將近七十位同學一起完成這場演出；整個準備過程除學生長期投入外，也仰賴系上教師的指導與學校全力支持，成為這次演出順利成功的關鍵。

該劇總召陳穎儒同學提到，《我的海底隊友》以海底冒險為主題，透過角色間的合作與友情帶出劇中核心精神，之所以選擇這個故事，是因為這次公演由幼保與社工兩班共同參與，希望展現團結合作的力量，也讓觀眾感受同學們攜手完成作品的熱情。

副總召陳怡均同學說，劇團給予學生相當多協助，包括提供服裝、專業舞台設計指導，以及與學生共同討論劇情與表演呈現，讓整體作品更加完善；這次公演從上學期便開始進行基礎訓練，這學期則進入密集排練，每週固定演練一至兩次，讓她在過程中成長許多，也更有信心面對舞台。

正修科大龔瑞璋校長表示，幼保系畢業公演展現學生們的創意與巧思，學校持續挹注豐沛資源，協助同學們在學習歷程中激發創造力，這場演出也是送給畢業生們最美好的祝福與禮物。

幼兒保育系畢業公演《我的海底隊友》於正修科大人文大樓九樓正修廳盛大演出，並分為早場與晚場兩個場次；這次公演由幼保系同學共同策畫與演出，透過戲劇、音樂與舞蹈的結合，充分展現學生四年所學的專業成果與創作熱情。