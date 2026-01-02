正修科大新佳USR計劃榮獲第七屆食創獎肯定 創新產品可鳳酥勇奪飲食教育創新獎一星

正修科大今年執行教育部第四期大學社會責任實踐計畫（USR）「創生左堆、再造新佳-創造新埤佳冬的再生力量」，以創新產品「可鳳酥」為主題，榮獲有「飲食界奧斯卡獎」美譽的「食創獎」飲食教育創新獎一星肯定；計畫主持人陳信宏老師表示，將持續深化地方創生，帶動左堆地區永續發展。(見圖)

正修科大今(二)日說明，食創獎近日在臺北三創生活園區舉辦頒獎典禮，由飲食產業專業媒體《食力foodNEXT》主辦，今年邁入第七屆，並以「破框出擊！創造飲食新邊界」為主題；在眾多大型企業與連鎖品牌激烈競逐下，正修科大陳信宏團隊脫穎而出，展現大學在實踐社會責任與產業創新的強勁能量。

「可鳳酥」為正修科大執行教育部第四期USR計畫的重要成果，核心特色在於創新結合「可可×鳳梨」風味，並成功導入聯合國永續發展目標（SDGs）理念，實踐「零浪費×真風味」的品牌精神；該產品選用過去常被棄置的可可豆殼進行再製利用，轉化為具市場價值的伴手禮，不僅有效降低加工廢棄物，更大幅提升可可產業鏈附加價值，具體落實「責任消費與生產」的永續目標。

陳信宏指出，今年USR計畫團隊與「林后可可」洪誼靜執行長密切合作，從在地農產整合、產品研發到市場推廣，完整實現產學合作價值；同時，富朗公司設計團隊多年深耕包裝素材印刷與量產技術，以最具經濟效益的包裝方案，為「可鳳酥」的市場銷售奠定穩固基礎。

陳信宏強調，研發初期最大的挑戰在於可可豆殼的處理與口感穩定度，若研磨顆粒過粗，消費者容易誤以為是異物；若過細，則需克服風味與製程上的難度；此外，不同批次在溫度、濕度條件下，口感與風味的一致性也需反覆調整，團隊歷經多次試驗，才逐步掌握穩定製作的關鍵條件。

「可鳳酥」由正修科大攜手屏東泗林衛生室及在地烘焙品牌「薇庭烘焙」共同開發，成功實踐產官學三方合作，為食品永續發展開創新契機；不僅證明正修科大在食品創新與地方創生上的深厚實力，也顯示高等教育機構在永續發展與產業接軌方面的卓越表現。