正修科大永續全勝！勇奪三大獎成技職界 ESG 新標竿

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科大永續行動持續開花結果，在「2025台灣永續大學獎」再傳捷報，一舉奪下「台灣永續績優大學獎」、「社會共融領袖獎」與「永續報告金級獎」三項大獎，展現多年深耕永續治理、教育創新與社會行動的豐厚能量。校長龔瑞璋分享到：「永續不是標語，而是必須腳踏實地的行動。正修以教育為基礎，帶動社區與社會的正向改變」。

正修科大以「教學卓越、產學典範、永續發展」為校務發展主軸，聚焦 SDG4「優質教育」，落實 SDGs 於課程、研究與校務營運，並每年出版《永續報告書》與《社會責任年報》，強化資訊公開與治理透明度。2023 至 2025 年更連續三年榮獲「永續報告金級獎」，再度展現穩健的永續治理聲望。永續頒獎典禮於11月26日在台北圓山大飯店舉行，由本校副校長龔瑞維代表出席受獎。

學校以「3i賦能（iSmart × iSDGs × AI）」為核心策略，將 AI 導入課程設計與永續議題教育，使學習更貼近未來趨勢。2024 年課程與 SDGs 連結率達 94.73%，發表 158 篇研究成果，涵蓋環境保護、健康福祉與文化保存等面向，並推動跨域實作與智慧教學，培育具永續素養與 AI 應用力的新世代人才。

正修科大依循 TCFD 與 ISO 14064-1 建立完整碳盤查制度，2024 年總碳排 7,357 公噸，較前一年減少 3.06%，再生能源使用率提升至 6.69%。並推動節能設備汰換與綠色採購，年度綠色採購金額突破 2,000 萬元、成長 15.63%。全校辦理 26 場環境與節能宣導活動，讓永續行動融入校園日常，持續朝 2050 碳中和前進。

正修科大在社會共融的表現特別突出，今年更憑「資訊教育扎根偏鄉」、「樂學助學逆勢成長」及「銀髮健康青銀共學」三大策略型專案，榮獲「社會共融領袖獎」。2024 年辦理 50 場數位教育與偏鄉陪伴課程、補助弱勢學生 10,725 人次、舉辦 161 場高齡健康活動，服務人次超過 8,000 人，展現教育扎根、跨齡共學與社會支持的堅實行動力。

正修科大校長龔瑞璋表示，正修此次勇奪三項大獎，不僅展現學校在 ESG 整合與永續治理方面的深厚能量，更象徵技職大學在永續行動上的新典範。未來將持續深化「打造永續校園，共榮推動地方美好生活」的願景，以行動落實 SDGs，為永續教育與社會共好貢獻更多力量。（圖╱正修科大提供）