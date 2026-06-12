正修科大端午送暖林園九年不間斷 實踐社區共好傳遞溫暖與祝福

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端午佳節將至，為關懷在地長輩健康與生活福祉，正修科大十一日在高雄市林園區聖帝殿舉辦「粽夏有愛‧健康在林園-粽香慶端陽，健康呷百二」活動，結合敬老關懷、健康促進與社區服務，以實際行動傳遞節慶溫暖，展現大學社會責任精神。(見圖)

主辦單位今(十二)日說明，該活動安排祈福參拜儀式，由聖帝殿總幹事龔清陽主持，校長龔瑞璋、副校長龔瑞維、副校長龔信傑、工學院院長龔皇光及生活創意學院院長顏克典等長官貴賓共同參與，帶領與會貴賓一同參拜祈福，祈願活動圓滿順利、地方平安和諧。

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龔瑞璋校長表示，正修科大連續九年於端午節前舉辦關懷活動，希望透過傳統節慶凝聚社區情感，傳遞溫暖與祝福；大學除了肩負教學與研究使命，更應積極投入社會服務，透過參與社區活動，讓師生有機會深入了解地方需求，實際投入服務工作，不僅能培養關懷社會的人文素養，也能從中獲得成就感與使命感。

敬老關懷行程中，校長龔瑞璋率領師長團隊前往探訪九十三歲的龔黃滿女士，致贈端午粽子與關懷物資，表達對在地長輩敬意與關懷，傳遞節慶溫暖與人文關懷精神；隨後亦前往養生學堂進行長輩互動交流，並與長輩互動及合影留念，營造溫馨節慶氛圍。

在「佳節送暖‧端午送餐」儀式中，龔瑞璋校長代表學校致贈由師生共同製作的愛心粽給地方長輩代表，象徵節慶祝福與關懷心意；龔厝里里長龔芳生亦回贈感謝狀，感謝正修科大長期投入地方服務與社區照顧工作。養生學堂樂齡團隊帶來精彩開場演出，以及龔天發老師口琴表演，展現長者活力與終身學習成果，獲得現場熱烈掌聲。

林園區梁孔成區長提到，感謝正修科大長期率領師生深入龔厝社區關懷長輩，連續九年辦理端午關懷活動，持續將溫暖帶入地方，展現實踐大學社會責任的具體成果；龔厝里里長龔芳生強調，學校教育不僅重視專業知識，更強調品格養成與社會責任，在長照與健康促進方面，長期支持社區據點與養生學堂課程，落實終身學習精神，深受長輩肯定。

除了溫馨的送暖活動外，由休閒與運動管理系周承達老師帶領團隊提供《歡喜過端午‧作伙顧筋骨》整復推拿服務，協助長輩舒緩身體不適；長期照顧與健康管理系盧美柔老師則規劃《筋絡鬆一鬆，身體卡輕鬆》低周波按摩體驗，透過健康促進活動提升長者身心舒適度。