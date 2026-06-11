正修科大端午送暖林園九年不間斷 粽香傳愛陪伴長輩健康呷百二

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

▲正修科技大學11日在高雄市林園區聖帝殿舉辦「粽夏有愛．健康在林園－粽香慶端陽，健康呷百二」活動，由校長龔瑞璋率領師生團隊深入社區關懷長輩，結合敬老服務、健康促進及端午送暖行動，攜手地方共同傳遞節慶祝福，展現連續九年實踐大學社會責任與社區共好的成果。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】端午佳節將至，正修科技大學今（11）日在高雄市林園區聖帝殿舉辦「粽夏有愛．健康在林園－粽香慶端陽，健康呷百二」活動，結合敬老關懷、健康促進與社區服務，連續九年於端午節前夕深入林園龔厝社區，以愛心粽、健康體驗與陪伴互動，向在地長輩傳遞節慶祝福，展現大學社會責任與社區共好的溫暖力量。

正修科大校長龔瑞璋表示，大學除肩負教學與研究使命，更應積極投入社會服務。透過師生參與地方關懷行動，不僅能深入了解社區需求，也能培養學生關懷社會的人文素養，從服務中獲得成就感與使命感。他指出，學校連續九年辦理端午關懷活動，期盼藉由傳統節慶凝聚社區情感，讓長輩感受到陪伴與祝福。

廣告 廣告

活動中，龔瑞璋率師長團隊前往探訪93歲龔黃滿女士，致贈端午粽子與關懷物資，表達對在地長輩的敬意；隨後也前往養生學堂與長輩互動交流、合影留念，現場洋溢溫馨氣氛。祈福參拜儀式由聖帝殿總幹事龔清陽主持，校長龔瑞璋、副校長龔瑞維、龔信傑，以及工學院院長龔皇光、生活創意學院院長顏克典等人共同參與，祈願地方平安和諧、活動圓滿順利。

「佳節送暖．端午送餐」儀式中，龔瑞璋代表學校致贈由師生共同製作的愛心粽給地方長輩代表，象徵節慶祝福與關懷心意；龔厝里里長龔芳生也回贈感謝狀，感謝正修科大長期投入地方服務。養生學堂樂齡團隊帶來開場演出，龔天發老師也以口琴表演展現長者活力，獲得現場熱烈掌聲。

林園區長梁孔成表示，感謝正修科大長年帶領師生深入社區，連續九年將端午關懷送進龔厝，實踐大學社會責任。龔芳生也指出，正修不僅重視專業教育，更強調品格養成與社會責任，長期支持社區據點、養生學堂及健康促進課程，深受長輩肯定。

除送暖關懷外，活動也安排健康促進服務。休閒與運動管理系周承達老師帶領團隊提供「歡喜過端午．作伙顧筋骨」整復推拿服務，協助長輩舒緩身體不適；長期照顧與健康管理系盧美柔老師則規劃「筋絡鬆一鬆，身體卡輕鬆」低周波按摩體驗，讓長輩在粽香與祝福中，感受身心放鬆與滿滿關懷。（圖╱正修科大提供）