正修科大競化盃《傳說對決》高校賽盛大開戰 立志猩勢力勇奪三連霸寫校園電競傳奇

▲第七屆競化盃《傳說對決》高校賽冠軍隊伍「立志猩勢力」於頒獎典禮上合影，手持冠軍獎盃與高額獎金看板，展現三連霸的強勢氣勢。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】正修科技大學電競科技系年度指標賽事「第七屆競化盃《傳說對決》高校賽」於 3 日熱鬧登場，今年吸引 27 支隊伍角逐冠軍寶座。初賽採線上賽形式，經三天激烈對決，最終 8 支強隊成功晉級線下總決賽。歷經整日精彩廝殺，冠軍最終由立志中學「立志猩勢力」奪下，不僅蟬聯霸主，更締造三連霸成就。

正修科大副校長黃柏文致詞時表示，競化盃連續七年舉辦且規模逐年擴大，背後關鍵來自系上師生的投入與產業夥伴的支持。他強調，校內「進化基地」具備專業等級的電競場域，使競化盃在賽事規格上已可比擬大型聯賽，期盼未來能從全國性賽事進一步邁向亞洲乃至國際舞台。

開幕式由正修熱舞社帶來勁爆表演揭開序幕，結合燈光與音效的開場秀營造出專業賽事氛圍，隨後八支晉級隊伍依序亮相，現場掌聲不斷，熱度瞬間滿載。

電競科技系主任謝哲人指出，今年賽事從製作、流程設計、轉播畫面到全程彩排，皆由學生親自參與。透過實作訓練，學生展現專業製播水準與高度協作能力，賽事品質直逼職業聯賽，也展現系上實務導向教學成果。

活動總召胡裕強老師補充，透過大型賽事的籌辦與執行，學生能在畢業前累積足以銜接產業的實戰經驗。目前已有近十位畢業生投入電競產業，涵蓋直播製作、賽事執行及技術組等單位；同時系上與多家電競品牌合作，學生也常受邀支援大型活動，豐富職涯履歷。

本屆冠軍戰上演「立志中學內戰」，由「立志猩勢力」對上「立志超市安邦」。首局猩勢力以默契十足的團隊配合掌握節奏先馳得點；次局超市安邦強勢反撲，雙方多次互換優勢，使戰局緊張膠著。最終猩勢力靠著穩定心理素質與豐富經驗成功逆轉，以直落二摘下冠軍。

最終名次為：冠軍立志中學「立志猩勢力」、亞軍立志中學「超市安邦」、季軍樹德家商「PSTR」、殿軍稻江商職「稻江哈士奇2」。其中，立志猩勢力以三連霸寫下競化盃新紀錄，再度展現其在校園電競圈難以撼動的王者地位。（圖╱正修科大提供）