正修科大謝芮凌研發校園安全管理系統 獲技職之光

教育部第21屆《技職之光》，正修科大電競系謝芮凌同學，憑藉參與研發的「校園安全管理系統」及「可自動依時排程之導航系統及方法」，於2025年接連在波蘭、羅馬尼亞及俄羅斯莫斯科等三大國際發明展奪得金牌，榮獲本屆「技職傑出獎－發明達人」殊榮。

謝芮凌表示，「校園安全管理系統」的發想源自上課點名經驗，她觀察教師每堂課需花費大量時間點名，影響教學效率，因此希望透過科技改善現況。