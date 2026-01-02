正修科大USR成果發光 「可鳳酥」榮獲食創獎飲食教育創新獎

▲可可豆殼變黃金伴手禮！正修科大「可鳳酥」摘下食創獎。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】正修科技大學執行教育部第四期大學社會責任實踐計畫（USR）「創生左堆、再造新佳－創造新埤佳冬的再生力量」，以創新伴手禮產品「可鳳酥」為核心成果，榮獲有「飲食界奧斯卡」美譽的第七屆「食創獎」飲食教育創新獎一星肯定，展現高等教育結合地方創生與食品永續的亮眼成果。

「食創獎」由飲食產業專業媒體《食力 foodNEXT》主辦，12 月 11 日於臺北三創生活園區舉行頒獎典禮，今年以「破框出擊！創造飲食新邊界」為主題，吸引眾多大型企業與知名品牌角逐。正修科大團隊在激烈競爭中脫穎而出，突顯大學在飲食創新、教育實踐與產業連結上的關鍵角色。

「可鳳酥」最大特色在於創新結合「可可 × 鳳梨」風味，並導入聯合國永續發展目標（SDGs）理念，實踐「零浪費、真風味」精神。產品選用過往常被視為廢棄物的可可豆殼再製利用，不僅有效降低加工過程中的廢棄物，更成功轉化為具市場價值的特色伴手禮，具體落實「責任消費與生產」的永續目標。

計畫主持人陳信宏表示，團隊與在地品牌「林后可可」及洪誼靜執行長緊密合作，從農產整合、產品研發到市場推廣，完整實現產學合作價值；同時攜手富朗公司設計團隊，打造兼顧美感與量產效益的包裝設計，為產品商品化奠定基礎。

此外，「可鳳酥」亦由正修科大聯合屏東泗林衛生室與在地烘焙品牌「薇庭烘焙」共同開發，成功實踐產官學合作模式。透過USR計畫的推動，不僅為地方產業注入創新動能，也展現正修科技大學深耕地方、實踐永續發展的堅實成果。（圖╱正修科大提供）