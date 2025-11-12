正修科技大學創校60週年 精彩活動登場

正修科技大學十一日舉行創校六十週年校慶典禮，頒發「正修之光」獎表彰優秀校友黃啟川、陳財佑卓越成就與貢獻，並與締結四十年韓國釜山經商大學交換紀念品，象徵兩校深厚友誼；會後，學校特別在生活創意大樓前舉辦「正修科大六十週年教職員工餐會」，席開七十三桌逾七百位教職員工齊聚一堂，現場氣氛溫馨與熱鬧。(見圖)

正修科大今(十二)日說明，該活動由光火舞社與休閒運動管理系師生聯手演出的「三太子迎賓」揭開序幕，融合傳統與現代元素，以熱情舞動為母校獻上祝福；緊接著由熱舞社、「二○二五正修盃僑生舞王大賽」冠軍CINCO團隊、原青社及妝彩系學生輪番上場，帶來節奏明快、風格多元的表演，由妝彩一甲以創意校歌壓軸登場，全場氣氛熱烈，掌聲不斷。

這次校慶特別頒發「正修之光」獎予兩位優秀校友黃啟川與陳財佑，表彰其卓越成就與對母校的貢獻。校友會創會長黃啟川提到，自己於民國五十五年入學時便深受「自強不息」校訓精神感召，始終以「一日正修人，終身正修情」自許，並以「我愛我的母校」祝賀正修邁向更燦爛的未來。

正修科大龔瑞璋校長在致詞中表示，正修自民國五十四年創校以來，從工專、工商專、技術學院到科技大學，一路走來始終秉持「誠正勤樸」的辦學理念，致力於培育務實致用的技職人才；六十年來，在董事會、全體教職員工及校友的共同努力下，正修已發展成為全國具代表性的技職學府。

董事長李偉山指出，雖然天氣受鳳凰颱風外圍環流影響，天氣略顯詭譎，鳳凰改變風向、變慢，未踏入校園，更顯示正修是一所充滿福報與凝聚力的學校；他強調，這份「福氣」源自於歷任校長、教職員、校友與董事會的團結努力與共同信念。

活動中，由龔校長一一頒發資深優良教職員工獎，表揚服務滿四十年、三十年、二十年及十年的教職員，感謝他們多年來在教學與行政上的奉獻與付出，讓正修能在教育與研究上持續精進，開創更光明的未來。

學校特別在生活創意大樓前舉辦「正修科大六十週年教職員工餐會」，席開七十三桌邀請逾七百位教職員工齊聚一堂，餐會現場除安排精彩表演及摸彩活動之外，還準備了多項豐富獎項，由董事長李偉山與校長龔瑞璋抽獎，最大獎為光陽GP125七期鼓煞機車與iphone17，為活動掀起最高潮，全場氣氛熱烈，掌聲不斷，象徵學校對教職員工的誠摯感謝與祝福。