正修60特教發光 圓夢巨人成果感人

適逢創校六十週年，正修科大以實際行動回饋社會，持續推動「圓夢社會服務計畫」，攜手華山社會福利慈善事業基金會，共同打造溫暖而具行動力的「跨域學習服務聯盟」。

正修科大今(廿五)日說明，該校特殊教育資源中心近日辦理「正修60特教發光，圓夢關懷社區獨老」成果展活動中，正修與華山高雄區域站長正式簽訂合作備忘錄，象徵教育與社福攜手合作的新里程碑，讓學習不只停留在課堂，更深入社區、走進人心。華山小港旗津站站長廖宇超分享長輩對正修師生的即時關懷與協助表達感謝。

廣告 廣告

龔瑞璋校長表示，圓夢社會服務計畫的核心精神，在於引導學生從「接受幫助」轉為「付出助人」，透過服務歷程建立自信、培養主動關懷社會的態度。

林淑芸學務長指出，正修科大長期關注特殊教育學生的多元發展，自一○八年起與華山基金會展開合作，七年來服務關懷獨居長輩累計已逾千人次。本學期服務據點由鳥松出發，逐步延伸至小港、旗津及鹽埕等地，學生實際走入社區，透過陪伴、訪視與活動規劃，學習理解長輩的生活處境與需求，將課堂所學轉化為具體行動。

參與「圓夢社會服務計畫」學生服務團隊成員包括資管系陳均育、餐飲系丁冠禕、長照系陳柏宇與杜俊逸、工管系蔡尚儒、幼保系李虹慧、企管系王俊夫，以及觀光系賴思婷等同學，並由龔瑞璋校長頒發「圓夢巨人」獎狀，以肯定其投入社會服務之傑出表現。陳均育同學說，透過參與圓夢社會服務計畫，更能體會長輩內心的孤單與需要，也促使自己未來更主動關心與陪伴家人與朋友，避免讓關係因時間而疏離。

值得一提的是，在旗津舉辦的「呷百二」餐會中，學生們用心籌畫互動遊戲與溫馨餐敘，邀請久未相聚的爺爺奶奶齊聚一堂；同時學生透過「夢想實驗工坊」點心義賣活動，將所得全數回饋社區，捐贈鳥松站獨居長輩復健褲二十包，並於成果展中由龔瑞璋校長代表學校捐贈義賣款項新臺幣一萬二千元予華山基金會，作為長輩年菜活動經費，以實際行動展現助人精神與社會回饋的價值。(見圖)

特教中心吳秉衛主任強調，這學期圓夢團隊共親訪高雄地區一百二十一戶獨居長輩，送上學生親手準備的「幸福禮袋」，將關懷送到家門口；其中更協助一位居住於旗津、因肺部病變而失明的長輩更換全新床組，為其打造安全舒適的休息空間，實際改善生活品質，讓愛落實在細節中。