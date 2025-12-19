正值下班時間！北捷遭丟煙霧彈 民眾哭喊逃竄

捷運M8出口現場煙霧瀰漫。（圖／東森新聞）





台北捷運M7出口遭丟擲煙霧彈，由於正值下班時間，現場一度陷入混亂。有民眾驚慌哭喊，以為發生火災，還有許多人慌張逃竄，急著移動到安全的地方。

台北捷運M8出口，現場煙霧瀰漫，乘客驚慌失措，嚇到哭出來，要大家別再下去了。因為下班時間竟然有人丟擲煙霧彈，導致一人命危。

民眾：「下面失火了，不要下去，北車裡面失火了，大家都在跑。」

捷運站內，大家更是驚惶逃竄，現場拉起封鎖線，工作人員疏導人流，其他乘客也慌張離開現場，不敢再多待。

民眾：「我不知道可不可以搭車，但不要進去比較好，我剛剛走天橋，全部都是煙。」

捷運站外，大批民眾被堵在門口外，員警急著廣播，要大家別再進入。事發時間為今（19）日傍晚5點半左右，有男子戴著面具到台北車站M7出口丟擲煙霧彈，導致現場大亂，更有一名男子命危，緊急送往台大醫院搶救，通勤時間發生重大攻擊事件，大家驚惶無助。

