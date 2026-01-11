正值事業巔峰！ 34歲流行樂天王驚傳墜機身亡 同機共6人罹難

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

哥倫比亞樂壇傳出震撼噩耗。哥倫比亞「流行民謠音樂（música popular）」天王級歌手耶森・希門尼斯（Yeison Jiménez）在當地時間1月10日，因飛機失事不幸身亡，享年34歲，同行的經紀人傑佛遜・奧索里奧（Jefferson Osorio）也在事故中罹難，消息曝光後令粉絲與樂壇哀痛不已。

根據《Billboard》報導，哥倫比亞航空事故調查單位證實，一架註冊編號為 N325FA 的小型飛機當天在博亞卡省派帕（Paipa）附近墜毀，機上共6人全數罹難。相關消息也已由其公關團隊向《Billboard Español》證實，而事故確切原因仍待釐清，當局已啟動調查程序。

年僅34歲的耶森・希門尼斯是哥倫比亞流行音樂（música popular）最具代表性的人物之一。他的音樂融合墨西哥傳統鄉村音樂和哥倫比亞本土音樂元素，深受粉絲喜愛。2024年更迎來事業巔峰，三度完售波哥大Movistar Arena，吸引超過4萬名觀眾進場，寫下該音樂類型從未有過的歷史紀錄。

除了在本土締造佳績，耶森・希門尼斯近年也積極拓展國際舞台。2024年受邀參加 Billboard Latin Music Week，與多位歌手分享創作理念，同年更完成艾甘普體育場（Estadio El Campín）演唱會完售的夢想，成為首位達成此成就的哥倫比亞地方音樂歌手，原訂今年3月28日舉辦第二場演出，沒想到卻因意外使人生驟然畫下句點。

耶森・希門尼斯在Instagram擁有超過524萬名粉絲，噩耗傳出前數小時仍在社群更新動態，讓粉絲更加難以接受。他身後留下妻子與3名年幼子女，噩耗傳出後，不少音樂人與歌迷湧入社群平台悼念。

