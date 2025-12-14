南部中心／綜合報導

屏東市一間國小校園，13日發生驚悚的攻擊事件，當時兩名高中生在校門口人行道聊天，突然一名酒醉男子掏出美工刀作勢攻擊，他們趕緊跑進國小求救，嫌犯還一路持刀追進校園內，當時正舉辦校慶，嚇壞不少學生，還好高中生機警，躲進保健室，把門反鎖，阻止嫌犯闖入，警方快打部隊也迅速到場，將嫌犯逮捕。





正值校慶! 醉男持刀闖校園追逐學生 嚇壞現場民眾

2名高中生在一處國小校園外差點遭攻擊。（圖／民視新聞）









大批警力在國小校園外，將嫌犯團團包圍，不久前他竟然持美工刀，追砍兩名高中生，還一路追進校園內。當事高中生父親說：「歹徒追他一邊說要砍死你，誰看了都怕吧，校護就通知學校趕快報案。」

事發在13號中午，當時兩名高中同學要去看電影，約在一間國小外的人行道會合，沒想到一名男子緩緩靠近他們，突然掏出美工刀，試圖攻擊，兩人嚇得跑到國小校園內，當天國小正舉辦運動會，人潮不少，嫌犯還一路追逐。





高中生衝進一旁國小校園求救。（圖／民視新聞）









當事高中生父親：「我的小孩跑到保健室，校護趕快把他身邊的小孩子，全部拉進去保健室裡面，我兒子跟校護一人擋一個門，歹徒就一直在窗戶那邊，眼睛掃視裡面的狀況。」兩名高中生分頭跑，男學生拔腿狂奔，躲進保健室，死死抵住門不讓嫌犯闖進來，驚悚場面，嚇壞家長和學生。目擊家長說：「當時我們看到歹徒有進去追小朋友，追到我們學校裡面去啊，追著不放，從這邊跟著進去。」

原本熱鬧的運動會，闖進歹徒持刀追逐，瞬間驚恐萬分，還好警方很快到場，將人逮捕。45歲曾姓嫌犯居無定所，這回疑似喝醉酒，只是為何隨身攜帶美工刀，還做出攻擊行為，他落網後，精神不穩，說詞反覆，警方將他依殺人未遂、恐嚇等罪嫌，移送偵辦，建請檢察官聲押。

