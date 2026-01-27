正值美國防次長出訪日、韓 平壤今年第2度試射彈道飛彈進行示威

北韓27日進行短程彈道飛彈試射，一般認為是在為即將登場的北韓勞動黨代表大會，塑造內部團結的氣氛。（美聯社）



南韓軍方27日證實，北韓方面當日下午朝日本海方向發射多枚短程彈道飛彈，這也是今年以來第2度進行飛彈試射，由於北韓唯一執政的勞動黨，即將舉行黨代表大會，且近期美國國防部負責政策的次長柯柏吉正在日韓訪問，一般咸認此舉有凝聚內部團結，對外進行武力展示的意圖。

韓聯社指出，南韓聯合參謀本部（JCS）27日證實，當日下午3時50分（台灣時間下午4時50分）左右，偵測到由平壤北部，朝日本海方向發射的飛彈，最終飛行距離約350公里，推測應是短程彈道飛彈，美韓雙方則正在進行細節的分析與研判。

北韓勞動黨大會召開在即 此時射彈有凝聚內部之意圖

報導指出，外界認為北韓執政的勞動黨即將於2月初，舉行5年來的首次全國黨代表大會，針對平壤在國防、外交與經濟等領域發展主軸進行確認，因此這次飛彈試射，具有凝聚內部團結的意圖。

同時，報導表示美國五角大廈負責政策的次長柯柏吉（Elbridge Colby），於27日稍早才剛結束對南韓的3天訪問行程，並轉往日本訪問，因此平壤進行武器系統測試，也有向美韓聯盟挑釁的意味存在。

美五角大廈次長正在日韓訪問 平壤有意展現武力示威

報導表示，柯柏吉在南韓訪問期間，與包括南韓國安顧問，防長以及外長等涉及安全的高階官員會面，針對包括首爾啟動核動力潛艦建造計畫，與美韓聯軍戰時指揮權的交接等事項進行討論。

柯柏吉此行是在五角大廈公布新版「國防戰略」（NDS）報告之後展開，該戰略要求包括南韓在內的盟邦，大幅提升對安全領域的負擔，明確表示首爾應該在美韓防衛同盟中扮演主要角色；北韓當局在4日進行了今年首度飛彈試射，當時正值南韓總統李在明訪問北京，與中國領導人習近平舉行峰會，因此平壤在金正恩親自視察下，進行極音速飛彈的試射。

