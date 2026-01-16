採訪中心／楊柏玨 台北報導

現在正值蜜棗和蓮霧的產季，屏東縣政府由副縣長黃國榮領軍，帶領果農和業者，北上台北百貨公司，舉辦農產行銷活動，現場還請來大廚，將蜜棗和烏魚子結合，變成一道獨特又高級的料理。

正值蜜棗、蓮霧產季！ 屏東副縣長領軍北上行銷農產

把蜜棗和蓮霧中間挖洞，塞進烏魚子，就成了獨特又高級的料理。（圖／民視新聞）

紅色白色的果實，中間塞進烏魚子，看起來獨特又高級，這紅色看得出來是蓮霧，但白色是什麼？主廚黃建榮：「把烏魚子放進蜜棗裡面，然後把它這樣切盤，在家就可以做了。」原來師傅把蜜棗的皮給削了，只留下白色果肉，取代傳統的白蘿蔔，搭配鹹香的烏魚子，是不是很簡單呢？另一道潤餅一樣不用開火，把蜜棗和蓮霧舖上去，再加入蛋絲、苜蓿芽、香腸，就是一道清爽的料理。屏東縣副縣長黃國榮：「屏東的優質農產品，能夠在即將開春之際，能夠到台北來，跟我們台北的消費者來見面，這代表我們在推動整個，屏東的優質農產品裡面，我們縣政府跟我們周縣長是不遺餘力。」

廣告 廣告

正值蜜棗、蓮霧產季！ 屏東副縣長領軍北上行銷農產

屏東縣政府由副縣長黃國榮領軍，帶領果農和業者，北上台北百貨公司，舉辦三天的屏東農產行銷活動。（圖／民視新聞）

現在是蓮霧和蜜棗的產季，為了提升市場能見度，屏東縣政府由副縣長黃國榮領軍，帶領農友和農產加工品牌業者，揮軍北上，進駐百貨公司，一連三天舉辦「屏東農產行銷活動」，除了現場特色料理示範之外，還有不少攤位，展售品項涵蓋農產加工品、特色伴手禮及年節禮盒，呈現屏東農產從原料生產到加工應用的完整產業鏈。屏東縣副縣長黃國榮：「不只是說有蓮霧跟蜜棗，甚至還有來自於屏東，我們在地的優質的鮮乳，以及來自我們屏東在地的檸檬的，這樣一個加工的農產品，還有可可巧克力。」百貨公司總經理徐雪芳：「以後我們可以做得更頻繁，假如每一季或者每個月，有什麼特殊商品也都可以輪流做。」再過一個月就是農曆春節，縣府搶攻過年送禮商機，把產地農產帶到台北，民眾輕輕鬆鬆就能買到最新鮮的農特產。

原文出處：正值蜜棗、蓮霧產季！ 屏東副縣長領軍北上行銷農產

更多民視新聞報導

疑倒車忘換檔 屏東自小客撞進餐廳連人帶車墜魚塭

雲豹裝甲車變換車道擦撞 後車閃不及再撞另輛裝甲車

神明的移動城堡! 民眾直擊"宮廟路上跑":好神奇

