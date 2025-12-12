正值雙12！「NARS修護霜」驗出蘇丹紅 下架回收310罐

醫師提醒，蘇丹紅屬於工業用染料，對人體有害。（示意圖／東森新聞）





正值雙12檔期，不少百貨或電商推出優惠活動，因此很多人會趁機買化妝品、保養品囤貨，不過食藥署第三度公布「蘇丹紅疑慮化妝品品項」，包括美國製造知名的品牌NARS，其中「裸光賦活超能修護霜」檢出蘇丹4號。另外，從韓國紅到台灣的「艾多美凝萃撫紋萬用棒」也上榜。醫師就提醒，蘇丹紅用在化妝品項上，可能造成蕁麻疹，嚴重恐致癌。

知名品牌也驗出蘇丹紅，其中NARS裸光賦活超能修護霜，質地乳霜狀色澤帶點粉膚色，標榜能滋潤肌膚，由代理商自主送驗，檢出蘇丹4號後，主動向食藥署通報並下架，總共回收310罐，目前專櫃已經買不到。

記者vs.NARS櫃位人員：「最近沒有修護霜了嗎？（它的話好像是因為效期的問題，所以基本上應該是買不太到，台灣之後不會再賣修護霜）。」

直擊櫃位，同系列產品架上出現缺口，只有水凝霜等其他品項，修護霜確實已經被下架。

至於艾多美凝萃撫紋萬用棒，能塗在眼周法令紋頸紋等部位，被稱為高效撫紋神器，從韓國紅到台灣，經食藥署擴大查核抽樣，同樣檢出蘇丹4號，下架封存1208支，衛生局持續清查回收下架情形。

醫師則提醒，蘇丹紅屬於工業用染料，對人體有害。

毒物科醫師顏宗海：「塗在皮膚上或嘴唇上會引起過敏反應，可能會有蕁麻疹、紅腫和癢，其實蘇丹紅在動物實驗都是致癌物質，會增加癌症，例如說膀胱癌風險。」

而針對蘇丹紅的顏色，是否一定是紅色，食藥署說明，業者使用的複方植物萃取原料，本身不一定呈現紅色，彩粧品使用量較高時，顏色才會明顯，這次部分產品為白色質地，跟是否含蘇丹紅沒有直接關聯。

食藥署第三度公布疑慮化妝品，比第二波增加16項國內製造產品，境外輸入的則有2項，累計疑慮產品達39項，對消費者而言，更擔心的是還有未爆彈。

