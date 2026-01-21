即時中心／温芸萱報導

繼中天主播「馬德」林宸佑因涉利誘軍人拍攝投共影片，遭依國安法羈押禁見；民眾黨主席黃國昌日前也因將國防機密資料攜出會議室遭告發，涉嫌違反《國安法》及《刑法》洩密罪嫌。對此，民進黨台北市大安、文山區市議員擬參選人高揚凱今（21）日在臉書質疑，為何在林宸佑遭查辦後，黃國昌攜出機密長達42秒，藍委羅智強更出來批檢調偵辦國安案？

民眾黨立委黃國昌日前在立法院外交及國防委員會召開秘密會議期間，遭發現將國防機密資料攜出會議室，引發外界高度關注。民進黨台北市議員擬參選人張銘祐已正式向台北地檢署告發，指黃國昌涉嫌違反《國安法》及《刑法》洩漏、交付國防秘密等罪嫌，北檢目前已完成分案，後續將依法偵辦。

廣告 廣告

此案發生之際，正值中天主播林宸佑涉嫌觸犯國安案件延燒。檢方指出，林宸佑除帳戶出現不明金流外，還涉嫌利誘現役軍人拍攝「投共影片」，並刺探軍事機密，已依涉犯《國安法》等罪嫌遭羈押禁見，全案目前由橋頭地檢署偵辦中。連續爆發的國安爭議，也讓政壇熱議。

對此，民進黨台北市大安、文山區市議員擬參選人高揚凱今日在臉書發文質疑，為何在林宸佑遭查辦後，黃國昌與國民黨立委羅智強卻「突然動員起來」。高揚凱指出，媒體人本應扮演第四權角色，卻被揭露疑似效忠紅色政權，令人震驚，也讓人質疑我們究竟被假新聞蒙蔽了多久？

高揚凱進一步指出，黃國昌攜出機密資料長達42秒，期間並無任何監視或管控，事後卻僅以「疏忽」帶過，說法難以令人信服；同時，羅智強更公開指控檢調「烏龍辦案」，甚至質疑辦案偏頗。高揚凱直言，在國安議題上操作輿論、影響社會觀感，本身就是一種未審先判。

最後，高揚凱強調，一個馬德，居然讓兩個立法委員動了起來，很難讓人相信這是偶然。他更表示，守護家園是普世價值，不會因任何政治動員而動搖。他呼籲社會大眾持續關注後續發展，也要相信台灣人的韌性與行動力，絕對不讓那些紅色動員兵稱心如意。



《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／正值馬德案！「他」質疑時機：黃國昌、羅智強怎麼動員起來了

更多民視新聞報導

陳佩琪認偷看柯文哲電腦洩個資！四叉貓諷「這事」：只能當第三夫人

連民眾落難也收割！國人困阿拉伯獲救「藍營急攬功」 鍾佳濱怒開嗆

黃國昌「不小心」帶走國防機密文件 北檢已完成分案

