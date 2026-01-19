正光社宅上梁 張善政：品質讚想入住

桃園市長張善政（右三）19日開箱「正光路警察宿舍公辦都更案」樣品屋，直呼社宅施工品質優良，「比我住的老公寓還好，巴不得我也有條件進來住！」（蔡依珍攝）

斥資逾33億元、桃園市政府首件擔任實施者的公辦都更案「正光路警察宿舍」19日上梁，市長張善政讚工程結構體完成是重要里程碑，116年完工時將提供255戶社會住宅與1棟警政大樓。他也開箱樣品屋，直呼施工品質優良，「比我住的老公寓還好，巴不得我也有條件進來住！」

正光路公辦都更案位於桃園舊司法園區，基地面積約0.84公頃，112年6月開工，預計116年6月完工。張善政回憶，2年半前他親自主持開工動土，如今結構體完成，全案包含3棟大樓，其中1棟為警政大樓，另2棟為社會住宅，完工後將提供255戶社宅，預計116年底開放登記、117年開放入住。

張善政強調，配合婚育宅政策，保留20％、約50戶名額，優先提供給結婚2年內、育有未成年子女或三代同堂的家庭申請，鼓勵年輕父母生育，不用擔心居住問題。桃園市議員凌濤和陳美梅也陪同開箱社宅，3人一致認為「看起來比我現在的房子還要好」，讓張善政笑說：「巴不得我也有條件進來住！」

警政大樓規畫16層建築，1至11樓將由警察局交通大隊、婦幼隊、少年隊及家防中心等進駐，12到16樓為安置宅及員警職務宿舍。工程也將協助打通正光路71巷瓶頸道路，改善仁愛市場舊街區交通與環境。

張善政說，正光路警察宿舍是桃市府主辦的首個公辦都更案，具指標意義，鄰近的「正光花園新城」海砂屋居民，也已同意由市府主導辦理都更，預計3月簽約，顯示公辦都更品質保證能讓民眾放心，進而帶動周邊老舊社區更新，讓桃園老城區面貌煥然一新。