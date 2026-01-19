正光路公辦都更上梁暨社宅樣品屋開箱 張善政：打造高品質宜居示範社區

上樑典禮。





桃園市長張善政19日前往桃園區，出席「正光路公辦都更上梁典禮」。張市長表示，正光路公辦都更是市府首件擔任實施者的都市更新案，歷經兩年半施工，結構體工程已大致完成，預計明（116）年6月完工。全案規劃興建2棟社會住宅及1棟警政大樓，其中255戶社宅將保留20%名額作為「婚育宅」，優先提供新婚2年內家庭、育（孕）有未成年子女及三代同堂家庭申請，最長入住年限達12年，落實桃園宜居城市願景。

張善政指出，今日除舉行上梁儀式外，亦同步開箱社宅樣品屋。全案規劃一至三房多元房型，不僅工程與建材品質優良，內部空間規劃亦相當完善。市府預計於明年底至後(117)年初啟動招租作業，協助有需求的年輕家庭在桃園安心生養。

張市長與貴賓合影。

張善政強調，本案由政府統籌主辦，除保障工程品質外，透明的更新條件更深獲民眾信賴，已發揮顯著示範效益。鄰近之「正光花園新城」，去年底搭配市府的都更專案，完成桃園首件海砂屋公辦都更招商，30多年的海砂屋社區近期取得實質都市更新進展。市府將持續運用公權力協助，加速翻轉舊城區風貌，全面提升居住安全與城市競爭力。

住宅發展處表示，正光路公辦都更基地面積約0.84公頃，除提供優質社會住宅外，亦興建警政大樓提供警察同仁完善的辦公與宿舍空間。本案同步協助打通正光路71巷瓶頸道路，改善仁愛市場舊街區交通動線，並留設大面積開放空間，串聯舊司法園區及市府行政園區，擴大都市更新效益。包括市議員陳美梅、凌濤、市府都發局長江南志、警察局長廖恆裕、住宅發展處長陳智仁、桃園區長許敏松、家庭暴力暨性侵害防治中心主任王秀珍、桃園市住宅及都市更新中心執行長邱英哲等均一同出席活動。

社會住宅客餐廳機能完善。

