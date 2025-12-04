正前開微創人工髖關節置換手術嘉基已突破200例 術後無痛恢復迅速

▲嘉基醫療團隊經多年訓練與經驗累積，不僅手術品質穩定，更成功完成多名雙側髖關節一次性置換患案例。（照片：記者劉芳妃攝）

【記者 劉芳妃／嘉義市 報導】嘉義基督教醫院今(4)日舉辦「正前開微創人工髖關節置換手術突破200例」記者會，宣布自2018年導入此技術以來，已累積超過 200 例臨床手術，並成功完成多位雙側髖關節同時置換的案例，成果亮眼。82 歲的陳先生也親自到場分享術後重返球場的喜悅。此項突破代表嘉基在微創骨科手術領域的成熟度，讓雲嘉地區民眾不需遠赴北部，即能接受國際主流的高品質髖關節治療。

陳先生2年前因髖關節退化行走必須仰賴拐杖，也讓運動習慣被迫中斷，生活品質大受影響，因擔心手術風險而遲遲未就醫，直到行動已出現困難，才輾轉至嘉基骨科蔡廷謙醫師門診接受評估建議，決定接受「正前開微創人工髖關節置換手術」治療。術後當天即可下床行走，並且不必借助助行器，兩週後不僅恢復自如，還重返球場，找回自由行動的感覺。

廣告 廣告

▲蔡廷謙醫師指出，髖關節退化性關節炎是高齡者常見問題，若置之不理將影響行動，嚴重話將無法行走。（照片：記者劉芳妃攝）

蔡廷謙醫師指出，髖關節退化性關節炎是高齡者常見問題。傳統手術多由後側或側邊進行，需切開部分肌肉，復原期較長。而「正前開微創人工髖關節置換手術」從髖關節前方自然肌肉間隙進入，減少出血與組織損傷，術後疼痛較輕，恢復快且脫臼風險低，並可在術中透過X光導航確認假體位置，降低長短腳的發生率。

▲嘉基引進正前開專用腳架固定器，對開刀者的腳部固定有極大幫助。。（照片：記者劉芳妃攝）

蔡醫師指出，這項手術是美國及歐洲主流的髖關節置換技術，具備高度精準與安全性。由於能在不破壞主要肌群的情況下完成人工關節植入，術後康復效果理想，越來越受到國際重視。嘉基醫療團隊經多年訓練與經驗累積，不僅手術品質穩定，更成功完成多名雙側髖關節一次性置換患案例，在復原速度與功能改善上皆表現亮眼。

嘉基副院長楊正三表示，醫院長期投入微創技術發展，期望在安全前提下協助患者減少疼痛、降低併發症並縮短恢復期。這項指標性的200例成果，不只是嘉基在骨科領域的一個里程碑，更是雲嘉地區民眾的一大福音。他強調，嘉基將持續導入國際新趨勢，讓病人享有更友善、更有效率的醫療照護。

▲躶先生（中）分享術後重返球場的喜悅，右為蔡廷謙醫師 ，左為嘉基副院長楊正三。（照片：記者劉芳妃攝）

醫療團隊也提醒，若長期出現髖關節疼痛、活動受限或下肢不等長等情況，應及早尋求專業醫師評估。透過精準微創技術與完善的術後照護，大多數患者都能在短時間內恢復自理能力，重新走出疼痛的陰霾，迎向更自在的行動生活。