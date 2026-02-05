正副總統書展書單唯一小說交集 《蕉葉與樹的約定》穿越百年承諾之書

《蕉葉與樹的約定》故事從部落到花蓮，從花蓮到京都；追尋棒球與愛情，歷經溫柔與殘酷。（鏡文學提供）

鏡文學年度代表作《蕉葉與樹的約定》，繼日前獲得OPENBOOK好書獎年度中文創作、博客來華文創作類年度選書後，也在台北國際書展同時入選總統賴清德、副總統蕭美琴的書單，且是正副總統共同選書裡唯一一本小說。

小說中日本時代客死他鄉的阿美族青年鬼魂「樹」，從令和穿越百年時空想回到的大正故鄉花蓮馬太鞍部落，正是去年發生嚴重堰塞湖潰壩事件的光復鄉二大部落之一⋯⋯。馬太鞍（Fata'an），又名阿美族的首都、阿美族運動員的搖籃，常住人口不到5,000人，卻出過臺灣首位美國職棒大聯盟投手曹錦輝、九次進軍甲子園紀錄保持人岡村俊昭（葉天送）等球星。

Nakao Eki Pacidal《蕉葉與樹的約定》由鏡文學出版。（鏡文學提供）

至於馬太鞍一名的由來，是傳說遙遠的天上住著日神與月神夫妻及一對兒女，一家子過著零煩惱的神仙生活，卻被大海中一個珠子般的美麗小島吸引，下凡後發現，小島滿地都是食物「樹豆（阿美族語：Fata'an）」，因而得名「馬太鞍」。

《蕉葉與樹的約定》來自在荷蘭主攻歷史學博士研究的阿美族作家Nakao Eki Pacidal原民式的浪漫史觀。「蕉葉」與「樹」二個名詞，寫人更寫意，二位主角的名字就像馬太鞍的樹豆傳說般，是部落的大自然元素。小說始於令和時代一名從花蓮到京都打棒球的選手「其朗（Kilang）」，無意中在西本願寺石頭上召喚出百年前赴京打球病逝的鬼魂「樹（阿美族語：Kilang）」，相隔百年同名的人與鬼，就此踏上阿美族習俗裡走一次亡者生前路、帶一個靈魂回家的鎮魂之旅。

阿美族作家Nakao Eki Pacidal。（鏡文學提供）

作者Nakao在Okapi的專訪上提過，《蕉葉與樹的約定》雖然皮相上是日本時代「高砂棒球隊」（後名為能高團）的歷史，但骨子裡是用角色抒情。Nakao從事歷史研究，她認為歷史有強烈的殖民性，所以她最想抒的那個情，是蕉葉和樹說好要一起回家的約定。「因為在那個文化背景，他們應該沒有想過可以打破自己的承諾。」Nakao說。

