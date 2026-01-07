即時中心／張英傑報導

花蓮空軍基地一架F-16戰機，昨（6）晚間執行例行訓練時發生事故，目前飛官辛柏毅至今仍下落不明，除了賴清德總統下令全力搜救外，副總統蕭美琴也在社群平台出聲祈禱。

空軍花蓮基地一架機號6700的F-16單座戰機，6日晚間6時左右起飛執行訓練任務，不過，在晚間7時半左右，傳出在花蓮豐濱鄉東面10浬處，飛官辛柏毅疑似跳傘失聯，目前下落不明，身為三軍統帥的賴清德下令全力搜救。

對此，蕭美琴6日深夜在社群平台發聲，表示空軍已第一時間成立應變中心，全力投入搜救行動，「祈禱飛官平安歸來」。

蕭美琴的貼文也吸引超過大批網友到文章下方集氣祈禱，紛紛表示「祈願飛官平安歸來」、「一定平安」；也有網友呼籲「請附近作業漁船幫忙燈光找尋，感恩大家協助喔」；全民合力希望帶回辛姓飛官。

原文出處：快新聞／正副總統齊發聲！F16飛官仍下落不明 蕭美琴：盼平安歸來

