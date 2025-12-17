正北極振盪跨年恐極凍！網喊「懷念霸王極寒流」鄭明典提醒1事

生活中心／綜合報導

2025年末倒數進入最後階段，許多人早已安排好跨年行程與假期計畫，也開始把目光轉向天氣變化，關心跨年夜是否適合外出、賞煙火或進行戶外活動。隨著歲末寒冬將至，冷空氣動向與降雨機率，也成為近期民眾熱烈討論的焦點。對此，前中央氣象局長鄭明典在臉書發文指出，近期大氣型態出現一段時間的「正北極振盪」，未來不排除會促使北極冷空氣再次向外擴散，時間點可能就落在年末或跨年時段。





鄭明典提醒，從高空觀測來看，極渦仍呈現不穩定狀態，這是一項值得留意的訊號，未來在年底或跨年期間，仍可能觸發另一波較為明顯的北極冷空氣外流。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

前氣象局長鄭明典今（17日）在臉書上發文表示，過去多半討論的是「負北極振盪」，此時北極冷空氣較容易南下影響中緯度地區；而目前出現的是較為持續的「正北極振盪」，代表冷空氣主要被限制在高緯度，並非完全不會外流，只是多以零星、小規模方式釋放，且容易與暖空氣混合。他也提醒，從高空觀測來看，極渦仍呈現不穩定狀態，這是一項值得留意的訊號，未來在年底或跨年期間，仍可能觸發另一波較為明顯的北極冷空氣外流。至於實際影響區域，目前仍難以精準判斷，但趨勢上不排除轉向歐亞大陸一帶發展。也有網友在貼文底下留言，直呼「懷念霸王寒流」。不過，鄭明典隨即親自回應，提醒外界別只看到低溫話題，指出當年強烈寒流對農、漁業造成的損失相當嚴重，影響層面不小。





有網友在貼文底下留言，直呼「懷念霸王寒流」。不過，鄭明典隨即親自回應，提醒外界別只看到低溫話題，指出當年強烈寒流對農、漁業造成的損失相當嚴重。（圖／翻攝自鄭明典臉書）





今、明兩天（17日、18日）受東北季風影響，迎風面降雨機率明顯提高。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）









另外，氣象專家林得恩也在臉書粉專「林老師氣象站」分享最新天氣趨勢，提醒民眾留意降雨變化。林得恩指出，今、明兩天（17日、18日）受東北季風影響，迎風面降雨機率明顯提高，基隆北海岸與東北部地區有短暫雨，局部地區不排除出現較大雨勢；東部地區及大台北山區亦有局部短暫降雨。桃園以北、東南部以及恆春半島則可能出現零星降雨，其餘地區大致維持多雲到晴的天氣型態。

接著在12/19（週五）至12/20（週六），隨著東北季風減弱，南方雲系北抬，台灣南部、東部及東南部轉為有局部短暫陣雨，其它地區也有零星降雨的可能。林得恩提醒，這段期間整體環境不穩定，加上水氣偏多，全台各地降雨機率都有上升的趨勢。到了12/21（下週日），東北季風再度增強，迎風面的桃園以北、東北部、東部以及恆春半島，將轉為局部短暫雨的天氣，東南部也可能出現零星降雨，其它地區則仍維持多雲到晴。整體來看，降雨情況預計要等到12/22（下週一）之後，才有機會出現短暫、逐漸趨緩的跡象。









