正友獅會捐建戶外圖書園地 助茂林國小打造閱讀新基地

為協助茂林國小提升閱讀環境、建構偏鄉學子閱讀新基地，高雄市正友獅子會捐贈茂林國小三十五萬元打造「戶外圖書園地」，並再加碼捐出六萬元以充實閱讀資源，為偏鄉閱讀教育注入更多動能。

高雄市正友獅子會將三十五萬元打造完成的戶外圖書園地正式捐贈給學校使用，協助偏鄉學校營造更優質的閱讀環境，除了完善閱讀環境，當日公益餐會也讓全校師生感受到社會溫暖，展現跨界攜手支持偏鄉教育的力量。

陳美媛校長對正友獅子會積極改善茂林國小學習空間表達感謝，並表示偏鄉學校資源有限，學校能不斷向前進步，更需要民間團體伸出友誼之手；這次正友獅子會斥資打造戶外圖書園地，並現場再加碼捐款，充分展現民間力量對偏鄉教育的重要支持與深遠影響。

廣告 廣告

捐贈儀式結束後，全體貴賓與師生一同步行至校長室後方的戶外圖書園地進行揭牌，全新打造的園地為孩子們提供更舒適的閱讀角落，也象徵學校閱讀教育向前跨出重要一步。

陳美媛校長強調，看見學生在課後坐在閱讀角落裡安靜翻書，那專注的神情是學校最美的風景；深信良好的閱讀環境能提升學生的語文能力、理解力與學習自信，是偏鄉孩子向外拓展視野的重要起點。

此外，美濃客家菜餐廳特別辦理公益餐會，贊助全校師生與來訪貴賓共同享用午餐，讓偏鄉學校的孩子們感受到來自社會的溫暖關懷；這場活動不僅是一場捐贈儀式，更是連結城鄉、共築教育希望的重要行動。