正名台灣國民！國際自由聯盟譴責跨境鎮壓 沈伯洋開嗆：中共自己逼的

記者詹宜庭／台北報導

民進黨立委沈伯洋遭中國以涉「分裂國家罪」立案調查，且擬發出全球性的紅色通緝令，民進黨立委范雲、沈伯洋昨日赴荷蘭海牙出席國際自由聯盟（Liberal International, LI）第209屆執行委員會，會中通過范雲提出的「反制跨國鎮壓」緊急決議，現場更有會員代表主動要求修正決議標題必須精準寫出這是對 「Taiwanese Nationals」的鎮壓。沈伯洋嗆，這個論述是中國自己逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊，中國百般阻撓我在台灣對抗紅色論述，沒有關係，我的戰場又不是只有在台灣，你自己選，不然我就兩邊都開戰場」。

沈伯洋表示，昨日國際自由聯盟（LI）正式通過了由綠委范雲提案的「譴責中國跨境鎮壓」緊急決議。​過程中有個非常關鍵的插曲，現場有會員代表主動要求修正，認為決議標題必須精準寫出這是對 「Taiwanese Nationals」的鎮壓。

沈伯洋強調，是「​Taiwanese Nationals」，不是「the People of Taiwan」，也不是「Residents of Taiwan」，這不只是文字的精確，更是國際社會對台灣主體性的肯認。因為中國的跨境鎮壓，英文是「transnational repression」，中國在法律戰被定性如此，那民主社會的回擊就是強調主權互不隸屬的差別。

「台灣國民不是中國國民」，沈伯洋說，這個論述是中國自己逼出來的，「你繼續通緝，我就繼續反擊，中國百般阻撓我在台灣對抗紅色論述，沒有關係，我的戰場又不是只有在台灣，你自己選，不然我就兩邊都開戰場。​順帶一提，這次我受邀針對資訊戰、安全議題與法律戰進行了三場發表，行程滿檔，漏接不少來電請見諒」。

