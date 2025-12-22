正名辛奇仍不敵低價誘惑！韓餐廳屈服中國泡菜 拱手讓出「靈魂」食物

編譯張渝萍／綜合報導

南韓引以為傲的「辛奇」最終仍不敵中國便宜的「泡菜」？

辛奇對南韓人來說不僅是餐桌上不可或缺、乘載南韓人靈魂的食物，更是他們的文化驕傲之一，南韓官方甚至還為了與中國的泡菜做區隔，將中文譯名正名為「辛奇」（Kimchi）。

然而，根據《衛報》22日報導，在南韓人口結構改變與中國泡菜低價優勢下，南韓辛奇出口量竟然比泡菜進口量低，且大多進口的泡菜都是來自中國，相當諷刺。

南韓引以為傲的「辛奇」最終仍不敵中國便宜的「泡菜」？（示意圖／PIXABAY）

報導指，在首爾以西30公里的仁川，經營泡菜工廠30多年金志恩（Kim Chieun，暫譯），近期的經營壓力越來越大。因為目前南韓進口泡菜數量已超越出口，低價中國泡菜更在南韓市場站穩腳步，讓金志恩感嘆：「泡菜是從南韓走向世界的食物，這真的很說不過去」

廣告 廣告

金志恩解釋，當地餐廳為省成本，紛紛捨棄他的產品，轉而採用價格較低的進口泡菜，「這個市場被我們拱手讓人了。」

報導指，中國泡菜賣給餐廳的價格約為每公斤1700韓元（約36.19元台幣），而南韓製泡菜平均約為3600韓元（約76.65元台幣），價格高出一倍以上。

今年前10個月，南韓進口泡菜金額達1.59億美元（50.1億元台幣），幾乎全部來自中國；同期出口金額則為1.37億美元（43.17億元台幣）。

辛奇對南韓人多重要？

醃製發酵的辛奇是幾乎每道韓式料理必備的小菜，也是朝鮮半島飲食文化的核心。且「辛奇」這個詞，當然不僅是辣高麗菜。辛奇種類超過150種，原料包括白蘿蔔、黃瓜、蔥、韭菜等等，並以辣椒粉、大蒜、薑以及發酵海鮮醬等調味，隨著各地氣候與口味差異而發展出不同風格。

報導指，辛奇的發酵過程會產生有益的乳酸菌，讓這道食物享有健康食品的聲譽。

傳統上，南韓家庭會在每年冬季的辛奇製作季（kimjang）一同大量製作辛奇，這項習俗已被聯合國教科文組織（Unesco）列為非物質文化遺產。

南韓家庭會在每年冬季的辛奇製作季一同大量製作辛奇。（翻攝自unesco網站）

為什麼現在越來越少人自製泡菜？

然而，南韓人吃辛奇的方式正發生變化。自2000年以來，單人家庭數量已增加逾三倍，目前占全體家庭的36%以上，這也代表在家自製辛奇的人愈來愈少。

取而代之的是，消費者愈來愈常購買現成辛奇，或是在外用餐時配著吃。因為在南韓，每頓飯幾乎都會免費附上辛奇，向顧客收取辛奇費用是難以想像的事。

在南韓，每頓飯幾乎都會免費附上辛奇。（示意圖／PIXABAY）

是什麼讓辛奇失去競爭力？

因此，儘管整體辛奇消費量下降，商業化生產的辛奇需求卻持續成長，製造商也愈來愈依賴餐廳與大型買家。

而市場力量得讓價格，取代產地或製作方式，成為決定性因素。

另一名經營辛奇工廠29年的全恩熙（Jeon Eun-hee，音譯）表示，隨著中國泡菜進口量攀升，他在8年前便放棄了興建第二座工廠的計畫，並稱若銷售持續下滑，甚至考慮結束營業。

全恩熙說：「我們真的應該使用進口泡菜嗎？這可是一種承載我們民族靈魂的食物，這實在讓人心碎。」

除了低價中國泡菜威脅，氣候危機也進一步加劇了產業壓力。高麗菜是辛奇製作中最關鍵的原料，但氣候變遷影響種植。傳統高山產區的夏季栽培愈來愈困難，旺季時的批發高麗菜價格，有時一年之內就翻倍。

韓政府與企業做哪些補救拯救辛奇？

政府機構與生產者正研發耐氣候品種與改良儲存系統，但產業團體質疑，這些措施是否足以抵消整體壓力。

為了因應中國工業化大規模的生產競爭，前述提到經營泡菜工廠、同時也是南韓辛奇協會會長金志恩表示，協會已推出一項由業界出資的補助券計畫，向部分餐廳提供每公斤1280韓元（約27.25元台幣）的補貼，鼓勵餐廳改用國產辛奇。

該團體也請願要求，將辛奇納入「事前關稅評估」制度，加強對進口申報價格的審查。

南韓農業部向《衛報》表示，政府的目標是「強化國內與出口基礎，為整個辛奇產業建立可持續成長的根基」。

相關措施包括自願性標示制度，讓餐廳表明使用南韓辛奇；對高麗菜農提供氣象預報與病蟲害防治等農業支援；以及延長泡菜保存期限、以利出口的研究。

對金志恩而言，品質仍是南韓最有力的防線，「南韓辛奇有獨特味道，那是無法被複製的。」

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

柬埔寨控泰軍施放毒氣、F16投擲炸彈！東協外長急會商終止衝突

李在明習近平明年初擬會面 韓外長談黃海爭議：「圍牆」先建好、管好

讓希特勒講英文宣傳極端教義 AI讓恐怖組織更容易傳播、洗腦

福島核災後首次！日本新潟縣議會表決通過 全球最大核電廠將重啟

