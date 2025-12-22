正名「辛奇」也擋不住，韓式泡菜遭中國「價格血洗」！韓國餐廳充斥廉價舶來品，「民族靈魂被連根拔起」

南韓政府為了捍衛飲食文化主權，2021年曾大動作將韓式「泡菜」（Kimchi、김치）正名為「辛奇」，試圖與中國的「泡菜（Paocai）」劃清界線。然而，這場正名運動似乎擋不住殘酷的市場現實。《衛報》引述最新數據，2025 年前 10 個月，南韓進口的辛奇總值達 1.59 億美元（約新台幣50億元），幾乎全數來自中國，甚至超過了出口額。在價格相差逾兩倍的誘惑下，南韓餐廳紛紛棄守國貨，改用廉價的中國製泡菜。業者感嘆，這道蘊含民族靈魂的料理，正在自家市場被連根拔起。

新聞小辭典：辛奇是什麼？ 辛奇（Kimchi、김치）是一種發酵蔬菜料理，幾乎每一頓韓式餐點都會搭配食用，它是朝鮮半島飲食文化的基石。這個詞彙涵蓋的範圍，遠不止國際饕客最熟悉的辣白菜。目前公認的辛奇種類超過 150 種，以蘿蔔、小黃瓜、青蔥和其他蔬菜製成，並佐以辣椒粉、大蒜、生薑和海鮮醬（魚露）混合調味，口味因當地的氣候和喜好而異。發酵過程會產生有益的乳酸菌，這也造就了辛奇作為健康食品的美譽。

價格戰慘敗：韓製辛奇貴兩倍，餐廳用不起

在距離首爾 30 公里的仁川，金池恩（音譯，Kim Chieun）經營了 30 多年的辛奇工廠，空氣中雖仍瀰漫著熟悉的辣椒粉氣味，醃漬的大白菜浸泡在巨大的金屬桶中。看著這條生產線，他的心情卻日益沉重。南韓進口的辛奇數量已超過出口量，隨著廉價的中國製產品在國內市場站穩腳跟，這兩者之間的差距正不斷擴大。

來自中國製辛奇以每公斤約 1,700 韓元（約新台幣 36 元）的低價攻佔南韓餐廳，而韓製辛奇的成本卻高達 3,600 韓元（約新台幣 76 元），價格足足貴了一倍以上。今年前 10 個月，南韓進口了價值 1.59 億美元（約新台幣 50 億元）的辛奇，幾乎全數來自中國，而自家的出口額為 1.37 億美元（約新台幣 43 億元）。

「辛奇是來自韓國的世界級美食，但這現況一點道理都沒有，」金池恩描述當地餐廳如何捨棄他的產品，轉而選用低價的進口貨，他無奈表示：「這個市場已經被搶走了。」

在南韓，有 75% 的辛奇工廠都是四人以下、依賴勞力密集的微型企業，難以與中國的工業化規模生產競爭。傳統上，南韓將「醃泡菜（Kimjang）」視為非物質文化遺產，但隨著千禧年以後，單身家庭激增至 36% 以及外食文化普及，現代韓國人已鮮少在家自製。由於南韓餐廳習慣免費供應小菜，即便辛奇的整體消費量下降，但對商業生產辛奇的需求卻在成長。生產商也因此越來越依賴餐廳和大型買家，對業者而言，採購成本低廉的中國泡菜成為生存不得不然的選擇。

「如果你能避免虧損且沒破產，那已經很幸運了，」金池恩說：「在過去十年裡，我們許多人根本無力投資升級設備。」

氣候變遷補一刀：夏季高地種不了，大白菜價倍漲

除了中國低價傾銷，氣候變遷也加劇了生產壓力。極端氣候導致大白菜（辛奇的靈魂原料）在夏季高地種植越發困難，旺季時的大白菜批發價格有時會比前一年翻漲一倍以上。政府機構和生產商正在開發抗氣候變遷的品種和改良儲存系統，但產業團體質疑這些措施是否能抵銷壓力。

在距離首爾 47 公里的華城，經營辛奇工廠已有 29 年的全恩熙（Jeon Eun-hee，音譯），八年前因中國進口產品搶佔市場，而放棄擴建第二家工廠的計畫。他說，如果銷售額繼續下滑，他甚至考慮關門大吉。

「這是蘊含我們民族靈魂的食物時，我們真的應該使用進口的辛奇嗎？」他說：「這真的很令人心碎。」

官方民間合作反擊：推補貼、「南韓製造」認證

身兼大韓民國辛奇協會會長的金池恩表示，儘管手上的工具有限，產業仍在試圖應對暗淡的前景。協會推出了一項由業界捐款資助的「代金券」計畫，提供特定餐廳每公斤 1,280 韓元（約新台幣 27 元）的補助，鼓勵他們改回使用韓製辛奇。此外，協會也請願要求對辛奇實施預先關稅評估，這將加強對申報進口價格的審查。

南韓農業部告訴《衛報》，他們的目標是「強化國內與出口基礎，為整個辛奇產業建立可持續的成長基石」。措施包括：自願性標示計畫，讓餐廳能標示他們使用韓製辛奇；為大白菜種植者提供天氣預報和病蟲害防治等農業支持；以及研究延長辛奇的保鮮期以利出口。

對金池恩來說，他相信「品質」仍是南韓最強的防線。他說：「韓製辛奇有獨特的風味，那是無法複製的。」

