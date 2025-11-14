正向溝通 長照督導教育訓練

長照服務管理所舉辦督導教育訓練。（巿府提供）

記者鄭鈞云∕基隆報導

長期照顧服務管理所十四日舉辦「基隆市一一四年度督導教育訓練─工作夥伴關係與衝突化解」課程，有二十五位長照督導以及相關人員參與，透過心理專業引導與情境演練，協助學員學習如何在壓力與挑戰中維持正向互動，提升溝通與領導效能，增進團隊合作與信任關係。

課程邀請心理師王雅涵以「建立信任：打造合作夥伴的第一步」及「換位思考：把衝突變成成長的契機」為主題，結合實際案例與互動討論，引導學員覺察溝通盲點，學習同理傾聽與正向回饋，在壓力與挑戰中保持正向交流。課程貼近職場情境，透過角色扮演、分組討論與情境演練，讓學員在輕鬆氛圍中練習同理傾聽、回饋表達與團隊支持等技巧。課程氣氛輕鬆熱絡，學員分享在帶領團隊時遇到的挑戰與經驗，並彼此交流學習成果，學員反映熱烈。

衛生局長張賢政表示，長照服務現場挑戰多元，督導是串連照顧者與機構的重要橋樑，良好的溝通與領導能力有助提升團隊凝聚力與服務品質。他強調：「照顧工作不僅是技術服務，更是人與人之間的連結。透過教育訓練的交流與反思，能讓照護團隊更有溫度、更有力量。」