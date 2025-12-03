正告在野黨！賴總統：九二共識將步上香港後塵

總統賴清德表示，一國兩制，未來就是中共所認定的愛國者治台。（圖／東森新聞）





總統賴清德表示，九二共識、一個中國原則的台灣方案，就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。此話一出，國民黨反批，賴總統執政以來拿不出政績，又開始操作抗中保台。

總統賴清德兩岸論述，又惹惱在野黨。立委（國）羅智強：「賴清德總統上任到現在，一年半的時間，他到底做了什麼事情，我告訴你他一件都沒做，他唯一做的事情就是，拚了命要抹紅在野黨。」

總統2日接見北美台灣鄉親時，提到在野黨準備要走另外一條路，接受一個中國原則的九二共識，也就是一國兩制，未來就是中共所認定的「愛國者」治台，要把台灣人變成中國人，就像現在「愛國者治港」一樣。

立委（國）吳宗憲：「笨蛋問題是在民生，問題是在經濟。」

立委（國）徐巧芯：「民進黨賴清德總統，他真正還是在依舊堅持，他台獨金孫的路線，九二共識來說，也是遵循中華民國的憲法，所以如果賴清德總統，認為自己是中華民國的總統，有熟讀中華民國憲法的話，今天就不會說出這番話來。」

賴總統也批評馬前總統，開口閉口都說8年執政有兩岸和平紅利，但他當總統看了資料「都沒有看到所謂紅利」，馬英九任內國防預算不斷減縮，但中國對台灣威脅越來越強烈。

國安會副秘書長林飛帆：「中共的定義當中，一個中國裡面，是沒有中華民國的存在，沒有中華民國的存在，隱含的就是說，台灣是中國的一部分。」

立委（國）吳宗憲：「總統他現在在為2026選戰，在開始鋪陳，什麼都沒有，什麼政績都拿不出來的情況下，連民進黨都認證，他拿不出政績的情況下，他就是又把戰場拉回，他的抗中保台。」

國安會副秘書長林飛帆：「我想並不是對在野黨的指控，國民黨很多朋友而言，也許還存有一些，對九二共識的幻想。」

立委（國）吳宗憲：「他完全不把力量，放在解決國內民生的議題上面，整天在搞這些政治鬥爭。」

藍白才剛擋下國防特別預算，總統言語回擊，藍營反批綠營，持續打抗中牌，都只為選舉考量。

