正國會全挺林岱樺！四叉貓喊：不要含淚投票

▲民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取。（圖／外交部提供）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，外交部長林佳龍29日卻突然表態力挺林岱樺，稱林岱樺有為有守、不貪不取，臉書遭灌爆，但林佳龍今（30）日受訪仍稱，支持林岱樺捍衛自己的權利，為自己辯護，社會應該給予空間。不過多數綠營支持者都不買單，網紅四叉貓也說，「我才不要含淚投票，大不了就不去投票而已。」

林岱樺下月1日要辦造勢晚會，林佳龍29日在臉書分享訊息，並稱讚林岱樺是優質立委，「她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。」

