正國會公開力挺林岱樺參選2026高雄市長！陳嘉宏評「不用等判決出爐」：光憑師父間的對話就不用選了...直言：若真提名就是黨主席要下台的問題

民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍與黨公職昨（29日）晚間公開力挺同派系立委林岱樺參選2026高雄市長。對此，資深媒體人陳嘉宏今（30日）直言，「如果民進黨最後真的提名林岱樺，這不是高雄市長勝負的問題而已，這是黨主席要下台的問題」。

民進黨立委林岱樺因涉詐領助理費遭起訴，更爆出與通法寺住持釋煌智關係密切，對話紀錄曖昧。陳嘉宏指出，其實不用等到林岱樺遭法院判決是否有罪，光是她與「師父」之間的那些對話，她就不用選了。

陳嘉宏直言，如果民進黨最後真的提名林岱樺，「這不是高雄市長勝負的問題而已，這是黨主席要下台的問題」。陳嘉宏表示，林佳龍以派系老大的身份去挺林岱樺，唯一的合理解釋是，他想要拉住林岱樺，淡化其遭打壓的形象，以免最後她脫黨參選，或讓她即使最後脫黨參選的正當性也會非常低。

最後，陳嘉宏說，「正國會這個派系從來都不太聰明，這次有可能『吃西瓜反症』嗎？我是很懷疑啦」。

