正國會出手相挺？林佳龍震撼表態挺「不貪不取的林岱樺」網友炸鍋

外交部長林佳龍。 圖：林朝億／攝

[Newtalk新聞] 民進黨立委林岱樺涉詐領助理費與加班費遭起訴，高雄地院27日開庭，檢辯數度交鋒，林岱樺對於檢方拒絕解除限制住居表達不滿。同屬正國會的外交部長林佳龍表態力挺林岱樺並強調，林岱樺「有為有守、不貪不取」，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持，號召市民為林岱樺加油，但卻引發網友一面倒反彈。

林岱樺涉嫌詐領助理費1496萬元，遭檢方依違反《貪汙治罪條例》等罪嫌起訴，民進黨廉政會三度討論林岱樺涉貪案，判定在沒有確切證據的情況下，未對其停權。由於民進黨內已有4人表態要選高雄市長，包括新潮流系統的立委賴瑞隆、許智傑、正國會的林岱樺及獲湧言會支持的立委邱議瑩，競爭十分激烈

廣告 廣告

林佳龍29日晚間在臉書發文寫道：「大家平安！佳龍想和大家分享我眼中的優質立委林岱樺，她擔任7屆立法委員，深耕基層，勤政愛民，有為有守，不貪不取，因此獲得大高雄鄉親的愛戴與支持。這個星期六晚上六點，佳龍邀請高雄的市民朋友們站出來，一起為岱樺加油！為高雄加油！為一個我們還相信的公義台灣加油！」

不過，許多網友留言直呼：「完全不同意！不要瞎挺好嗎？」、「這種人你挺得下去」、「不貪不取？ 太誇張了吧，沒有必要挺派系就這樣忽視惡質行為欸！」、「綠的支持者很嚴格的，有問題的人一律不支持」、「話別說太早，官司還在進行」、「別鬧了，林岱樺出來的話我真的會投不下去」、「你挺他喔？哇，我先退讚了掰掰」。

有網友直言：「林部長！你真的要支持這樣的人嗎？太讓我失望了！」、「佳龍部長，這個很不OK餒！勸你快點刪文喔，民進黨可以有派系，但不能沒有是非，如果她真贏了初選，柯志恩就躺著選了」。「本土派的公民不是像藍白黨人一樣什麼爛咖挺得下去，林佳龍部長請三思。」、「林岱樺跟趙天麟都不要想從同志手中拿到一票 過去做的選擇現在就要承擔」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

豬肉攤商損失慘重！高雄、台南祭「減免攤位使用費」措施

「國際海纜風險管理倡議」曝光 林佳龍：台灣會盡力維持台海穩定