正國會力挺林岱樺參選市長 陳其邁：尊重民主及初選制度

正國會力挺林岱樺參選市長，陳其邁表示尊重初選機制，也尊重中央選對會的佈局跟協調。 圖：高雄市政府/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 針對民進黨正國會掌門人林佳龍發文力挺林岱樺參選市長，高雄市長陳其邁今(30)日出席「2025大海開吃記者會」接受媒體聯訪表示，幾位候選人在立法院都是好同事，我們尊重初選機制，也尊重中央選對會的佈局跟協調。

陳其邁指出，黨內就尊重民主的制度，幾位候選人的表現也都非常的有風度，最近都提出非常好的政策，過去在立法院，他們也都是好同事，在爭取支持高雄的預算也都非常非常的認真。

他說，初選過程難免都會，也隨著選舉的節奏，當然也會有快也會有慢，也會有不同的佈局。所以如果在整個選舉的節奏，或是在選舉的過程，中央也有選對會，會來負責協調相關的事項。所以我們尊重初選機制，也尊重選對會的佈局跟協調。

