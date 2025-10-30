正國會力挺林岱樺拼高雄市長 邱議瑩：國家利益優先於派系利益

民進黨立委邱議瑩表示，國家利益應高於派系考量，將全力以赴爭取市民支持及黨內提名。（圖／方萬民攝）

民進黨派系「正國會」力挺立委林岱樺參選2026高雄市長，同樣有意爭取黨內提名的立委邱議瑩今（30）日表示，身為從政者，國家利益優先於政黨、派系與個人利益，並強調將全力以赴，爭取最後勝利。

民進黨最遲將於2026年1月舉行高雄市長初選，決定最終投入高雄市長選戰的候選人。檯面上，各組擬參選人紛紛拋出政見爭取選民支持；檯面下，各派系則積極運作，力拼自家人選脫穎而出。正國會近日在派系領袖林佳龍號召下，包括立委王義川、新北市議員卓冠廷等人，相繼發文力挺林岱樺爭取高雄市長黨內提名。

廣告 廣告

民進黨派系「正國會」表態力挺立委林岱樺爭取高雄市長黨內提名。（圖／CTwant攝影組）

對於黨內派系動向，呼聲同樣極高、擬投入高雄市長提名的邱議瑩表示，身為從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系和個人，「高雄市初選我會拚盡全力，贏得最後的勝利，所有評論就交由市民大家來公評」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

王子偷吃粿粿！品牌方再揭黑歷史「沒職業道德」：感情世界跟工作態度一樣

粿粿婚內出軌王子！晏柔中同行美國遭疑「早知情」 范姜彥豐親回應

粿粿爆婚內出軌王子 廣告小妹點出3大關鍵：沒事不要太早踏入婚姻