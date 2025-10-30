正國會力挺林岱樺角逐高市長 綠營三競爭對手各自表態

正國會正式力挺林岱樺(左二)，邱議瑩(右一)、賴瑞隆(右二)、許智傑(左一)各自表態回應。 圖：翻攝合成照

[Newtalk新聞] 民進黨正國會掌門人、外交部長林佳龍等派系黨公職，昨（29）日晚間突共同發文力挺派系綠委林岱樺參選高雄市長，黨內竟見不一，另外三位高雄市長參選人也先後表態。邱議瑩表示國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來政黨，最後才是派系跟個人；賴瑞隆強調初選是君子之爭，團結找出最強人選代表民進黨，最關鍵的還是人民支持；許智傑指出尊重各派系立場與想法。

正國會正式力挺林岱樺，邱議瑩認為，關於民進黨高雄市長的黨內初選，現在有派系領導人直接公然在臉書上號召，她的想法與態度是，身為一個從政者，國家利益、台灣利益永遠要擺在第一位，接下來才是政黨，最後才是派系跟個人，至於整個高雄市的初選，她會拚盡全力贏得最後的勝利，所有的評論就交由市民來公評。

賴瑞隆表示，高雄市長初選就是君子之爭、點到為止不要傷了和氣，各自登山各自努力，大家要一起登頂；2026 年選戰絕對是艱困一戰，要團結一致打贏這場選戰，守護住高雄發展跟台灣最大利益，大家有一樣的目標。黨主席到各個領袖都明白 2026 的關鍵，大家一定會團結找出最強人選代表民進黨，最關鍵的還是人民的支持。



賴瑞隆也提到，初選過程大家各自有一些要完成的工作，相信初選結束後大家會團結。大家有高度默契共識，這都是一個過程，支持者期待高雄能夠團結守住這一關，重點是必須在 2026 年選戰能守住、2028 總統大選當然也可以守住。

許智傑則簡短回應，各派系有自己的立場及想法，我們都尊重。對他來說，國家、城市、市民的福利才是最重要的事情。







